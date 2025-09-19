San Francisco está viviendo un renacimiento que la posiciona como uno de los destinos urbanos más emocionantes de 2025. Con la nueva directiva ejecutiva Heart of the City, el alcalde Daniel Lurie impulsa una transformación histórica para convertir el corazón de la ciudad en un espacio donde la gente pueda vivir, trabajar, aprender y disfrutar las 24 horas del día.

Respaldada por más de 40 millones de dólares en inversiones privadas, esta iniciativa está creando calles más seguras y limpias, apoyando a los pequeños negocios, atrayendo nuevos comercios y activando plazas y espacios públicos con arte, cultura y entretenimiento.

Los resultados ya son palpables: en zonas icónicas como Union Square, la criminalidad se redujo más de 40%, las reservaciones hoteleras asociadas a convenciones aumentaron un 60% y la ocupación de oficinas crece a un ritmo superior al de cualquier otra gran ciudad de Estados Unidos.

Esta recuperación está devolviendo el dinamismo que siempre ha caracterizado a San Francisco y atrayendo a visitantes de todo el mundo.

Próximamente, áreas emblemáticas como Powell Street, Market Street y Embarcadero Plaza se transformarán en espacios peatonales llenos de vida, ideales para caminar, hacer compras, disfrutar de la gastronomía local y asistir a eventos culturales y conciertos gratuitos.

“Queremos que el corazón de nuestra ciudad vuelva a latir con fuerza: con calles seguras, espacios llenos de arte y experiencias para todos”, aseguró el alcalde Lurie.

Con vuelos directos desde varias ciudades mexicanas y una oferta turística que combina innovación, historia y cultura, San Francisco invita a los viajeros de México a redescubrir una ciudad perfecta para una escapada inolvidable.