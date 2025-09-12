Con motivo de la conmemoración del 215° aniversario del inicio de la Independencia de México, el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) suspenderá temporalmente sus operaciones aéreas el próximo martes 16 de septiembre de 2025.

¿Qué operaciones se verán afectadas?

De acuerdo con el NOTAM A6215/25, emitido por la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) y difundido por Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM), todos los despegues y aterrizajes estarán suspendidos entre las 09:00 y las 14:00 horas.

Esta medida busca garantizar la seguridad operacional durante el desfile aéreo militar, parte central de los festejos patrios que se llevarán a cabo en el Zócalo capitalino y otras avenidas principales.

¿Por qué se suspenderán los vuelos?

La suspensión responde a la necesidad de mantener el espacio aéreo libre para las maniobras de las aeronaves militares que participarán en el desfile. Esta decisión fue tomada de forma coordinada entre autoridades civiles y militares, incluyendo:

AFAC

SENEAM

Secretaría de Marina (SEMAR)

Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA)

AICM

¿Qué deben hacer los pasajeros con vuelos?

Se recomienda a todos los usuarios que tengan vuelos programados para ese día:

Consultar con su aerolínea el estatus de su vuelo.

Reprogramar sus viajes si es posible, para evitar contratiempos.

Llegar con anticipación al aeropuerto si su vuelo es posterior a las 14:00 horas.

¿A qué hora y por dónde pasará el desfile militar?

El desfile iniciará a las 10:00 a.m. en la plancha del Zócalo y recorrerá las siguientes calles:

5 de Mayo.

Eje Central.

Avenida Hidalgo.

Paseo de la Reforma, hasta llegar a Campo Marte.

Se espera que la transmisión del evento tenga una duración aproximada de tres horas, concluyendo alrededor de la 1:00 p.m.

Recomendaciones para asistentes al desfile

Si planeas asistir al desfile, toma en cuenta lo siguiente:

Usa ropa ligera y gorra.

Aplica protector solar.

Mantente hidratado.

Acude a los servicios de emergencia si presentas algún malestar.

¿Qué se celebra el 16 de septiembre en México?

El 16 de septiembre se conmemora el inicio de la lucha por la independencia de México, encabezada por figuras como Miguel Hidalgo, José María Morelos, Ignacio Allende y Josefa Ortiz de Domínguez. Aunque la independencia se consumó en 1821, esta fecha marca el levantamiento en armas contra el dominio español.