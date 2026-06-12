La victoria de México en el partido inaugural del Mundial 2026 no solo desató la euforia de millones de aficionados, también generó una ola de reacciones en redes sociales de varios famosos e influencers, quienes compartieron cómo celebraron el triunfo del Tricolor. Una de las que se robó las miradas fue Emma Coronel, quien compartió una sensual foto con la que dejó en claro que está con la Selección Mexicana.

La Selección Mexicana ganó su primer partido y lo hizo en casa, con un estadio Ciudad de México lleno y una afición que se entregó al máximo; pero el Tricolor no sólo recibió el apoyo de quienes se encontraban en el recinto, sino que también fuera de éste, en todo el país y el mundo.

La esposa de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, de 36 años, fue una de las aficionadas que compartió su felicidad por el 2-0 de México vs Sudáfrica y compartió una foto; lo que más llamó la atención fue el atrevido atuendo que eligió para la ocasión, provocando miles de comentarios entre sus seguidores.

En la imagen que compartió a través de sus historias de Instagram se ve a Coronel posar con una playera de la Selección Mexicana tipo top, con la que dejó al descubierto su pequeña cintura. El look lo acompañó con una camisa blanca y unos jeans wide leg, con los que delineó su silueta.

Y no sólo eso, ya que también compartió la historia acompañada de la canción “GUERITA Y MORENA” de Tito Double P. Los internautas de inmediato viralizaron la foto y la compartieron en plataformas como TikTok y Facebook.

Como suele ocurrir con cada aparición pública de Emma Coronel, las opiniones estuvieron divididas: mientras algunos usuarios elogiaron su estilo y destacaron la manera en que celebró el triunfo de México, otros centraron la conversación en la relación que aún sostiene con el exlíder del cártel de Sinaloa.

Emma Coronel celebra triunfo Selección Mexicana. Foto: Tomada de Instagram @emma.coronel.official

En los últimos años, la esposa de El Chapo ha mantenido una importante presencia en redes sociales, donde comparte aspectos relacionados con moda, estilo de vida y proyectos en los que participa. Cada una de sus publicaciones suele generar gran interés , especialmente cuando se vinculan con acontecimientos importantes, como el Mundial 2026.