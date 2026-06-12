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Kim Kardashian volvió a acaparar todas las miradas durante su reciente visita a Mónaco, donde sorprendió a sus seguidores con un deslumbrante look de cristales tornasol.
La empresaria y estrella de reality, de 45 años, compartió una serie de fotografías en Instagram junto a su hermana Khloé Kardashian, dejando ver algunos de los momentos más exclusivos de su viaje por este destino europeo.
Para la ocasión, Kim eligió un vestido ajustado con detalles brillantes de cristales tornasol que reflejaban la luz de manera espectacular. La prenda, con un escote pronunciado, resaltaba su silueta y acentuaba sus icónicas curvas. Las imágenes, tomadas a bordo de un lujoso yate, muestran a la celebridad posando con estilo.
Su característico cabello negro fue peinado con raya en medio y completamente lacio, cayendo hasta la cintura.
Khloé Kardashian, de 41 años, no se quedó atrás y también destacó con un atrevido minivestido de PVC en tono rosa brillante. Su look, complementado con una melena en color rubio miel, contrastó perfectamente con el estilo de su hermana.
Ambas apostaron por un calzado similar: tacones con tiras transparentes y suela en tono nude, un detalle que armonizó con sus outfits y estilizó aún más sus figuras.
La publicación fue acompañada por la descripción “viaje de hermanas”, lo que desató una ola de comentarios entre sus millones de seguidores, quienes no tardaron en llenar la publicación de halagos.
Incluso Khloé reaccionó con humor al carrusel de imágenes, bromeando sobre quién se había quedado con las mejores fotos, lo que dejó ver la complicidad entre ambas.
El viaje no fue solo por placer. Las hermanas Kardashian viajaron a Mónaco para apoyar a Lewis Hamilton, actual pareja de Kim, durante el Gran Premio de Fórmula 1 2026.
El piloto británico tuvo una destacada participación, terminando en segundo lugar, y no dudó en expresar públicamente lo importante que fue contar con el respaldo de sus seres cercanos.
La relación entre Kim Kardashian y Hamilton comenzó a finales de 2025, aunque ambos se conocen desde hace más de una década. En los últimos meses han sido vistos juntos en diversos viajes y eventos, consolidando su romance.
Antes de esta relación, Kim estuvo casada con el rapero Kanye West, con quien contrajo matrimonio en 2014. La pareja se separó oficialmente en 2022 tras más de siete años juntos y cuatro hijos en común: North, Saint, Chicago y Psalm.
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