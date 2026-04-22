¡Están enamorados y no dudan en presumir su romance! Kim Kardashian y Lewis Hamilton fueron captados por los paparazzis en California disfrutando de una cita a solas en las playas de Malibú luego de hacer una aparición sorpresa como pareja en Coachella.

Las fotografías que circulan en redes sociales, y que ya son virales, muestran a Kim y Hamilton disfrutando de un día de playa luciendo sus mejores atuendos combinados, pero también demostrándose el amor que se tienen.

LEE MÁS: Fernanda Gómez conquista las redes con atuendo primaveral tras rumores de romance entre Canelo y Ángela Aguilar

Sin esconderse de los paparazzis, la empresaria y la estrella de la Fórmula 1 fueron captados besándose, mostrándose cariñosos y compartiendo gestos traviesos e íntimos mientras paseaban por la arena y jugando dentro del mar.

La pareja de famosos confirmó su romance durante su asistencia al Super Bowl LX, llevado a cabo en febrero pasado en California, antes de esto habían hecho apariciones públicas en medio de citas en Londres y París, pero no se había comentado su relación de forma oficial.

Poco después, Hamilton se encargó de presentar a su novia en un video donde aparece en Tokio conduciendo un Ferrari 40 junto a Kim; en el clip la empresaria dice: “¡Esto es genial!”.

En su momento una fuente cercana a las celebridades reveló que no eran novios, pero que estaban conociéndose para dar paso a una relación sentimental: “Kim y Lewis están pasando más tiempo juntos y viendo cómo evolucionan las cosas. Son amigos y se conocen desde hace años, pero ahora están explorando una relación sentimental”, detalló la fuente.

Recientemente fue vista en Coachella disfrutando del festival junto a otros invitados como Hailey Bieber, y sus hermanas Kylie y Kendall Jenner. Los asistentes los captaron cerca del escenario donde se presentó Justin Bieber.

En redes sociales, Kim compartió algunos vistazos de su asistencia al festival de música, en una de las imágenes aparece abrazada de Lewis, aunque no muestra su rostro.

Hace poco, una fuente le dijo a People que Lewis Hamilton ha sido bien recibido en el entorno de Kim Kardashian y que su familia apoya su nueva relación y que ven al piloto como “un tipo tranquilo con mucha energía”, que le cae bien a las Kardashian-Jenner y a los hijos de Kim.

Se espera que la pareja asista a la Gala del MET, que se llevará a cabo el primer lunes de mayo en Nueva York. Según los informes, ambos están confirmados como invitados, aunque no se sabe si posarán juntos.