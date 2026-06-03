¿Sabías que con tu credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) puedes cobrar un pago mensual y aguinaldo en junio 2026? Sí, pero debes cumplir con ciertos requisitos para obtener estos beneficios. Sigue leyendo para que sepas lo que tienes que hacer, los pasos que debes seguir y todos los detalles de esta oportunidad única para personas de la tercera edad.

La tarjeta del INAPAM es el documento que todos los adultos mayores en México deben tener una vez que cumplen 60 años; dicha credencial otorga beneficios y descuentos en varios establecimientos y servicios, por eso es tan solicitada y buscada, ya que todos quieren disfrutar de las ventajas que ofrece.

Uno de los beneficios poco conocidos del INAPAM es la posibilidad que brinda para recibir un sueldo mensual y un aguinaldo a fin de año. Las autoridades han precisado que no todos los adultos mayores pueden conseguir estas ventajas, ya que únicamente será para aquellos que cumplan con lo requerido.

¿El INAPAM dará pago mensual a adultos mayores en junio 2026?

Hasta el momento, el INAPAM no ha anunciado un programa nacional que otorgue un pago mensual a todos los adultos mayores que cuenten con su credencial. Lo que sí es que a través de su programa Vinculación Productiva es posible conseguir un pago mensual.

¿Los adultos mayores recibirán aguinaldo por parte del INAPAM en junio 2026?

Sí formas parte del programa de Vinculación Productiva sí recibes un aguinaldo, sobre todo si en el trabajo en el que estás se ofrecen todas las prestaciones de ley.

¿Qué adultos mayores podrían recibir un ingreso mensual y prestaciones?

Los adultos mayores que participan en programas de Vinculación Productiva pueden recibir:

Salario mensual

Aguinaldo

Vacaciones

Prestaciones laborales

Seguridad social

Esto depende de las condiciones de contratación y del empleador correspondiente.

¿Qué es el programa de Vinculación Productiva del INAPAM?

Una de las iniciativas más conocidas del instituto es la Vinculación Productiva, mediante la cual algunas empresas ofrecen oportunidades laborales para personas mayores de 60 años.

Requisitos para registrarse en Vinculación Productiva

Los requisitos para inscribirse al programa de Vinculación Productiva del INAPAM son:

Tener 60 años o más Contar con la tarjeta INAPAM Presentar identificación oficial con fotografía (INE, pasaporte vigente, licencia de conducir o carnet de salud IMSS).

¿Qué apoyo económico reciben los adultos mayores de 65 años?

Entre los programas más conocidos se encuentra la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, dirigida a personas de 65 años o más. Además, algunos pensionados del IMSS o ISSSTE reciben prestaciones adicionales conforme a la normativa de sus respectivos sistemas de pensiones.

¿La credencial INAPAM otorga dinero?

No. Su principal función es brindar descuentos y beneficios en establecimientos y servicios participantes.