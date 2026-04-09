¿Sabías que hay una forma de recibir la Pensión Bienestar sin registrarte? Las autoridades explicaron quiénes pueden acceder a dicho programa social en automático sin hacer el trámite; aquí te contamos todos los detalles para que te enteres y recibas el pago bimestral de $6,400 pesos que se le entrega a los adultos mayores.

Para poder recibir alguna de las pensiones o programas de la Secretaría de Bienestar es necesario esperar la convocatoria de inscripción y realizar el registro. Pero para una de estas ayudas económicas no es necesario llevar a cabo el papeleo si se cumple con un requisito indispensable.

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores se mantiene como uno de los programas sociales más importantes en México, y para 2026 entrega a la población beneficiaria un pago de $6,400 pesos. Esta ayuda económica es la más popular y solicitada y cuenta con una forma para registrarte sin papeleo.

¿Quiénes reciben la Pensión Bienestar de $6,400 pesos sin trámite y registro previo?

Las personas que se integran a la Pensión Bienestar para Adultos mayores sin trámite ni registro previo son aquellas que ya están inscritas en la Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años.

¿Cómo recibir la Pensión Bienestar sin hacer REGISTRO?

Lo único que tienes que hacer para pasar de manera automática de una pensión a la otra es cumplir con el requisito de la edad: debes tener 65 años para cobrar el apoyo de $6,400 pesos para adultos mayores.

“La Pensión Mujeres Bienestar tiene como meta apoyar a todas las mujeres de los 60 a los 64 años de edad. Al cumplir 65 años, las mujeres se convierten automáticamente en derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores”, se lee en la página oficial del programa.

De igual forma, en un comunicado, las autoridades enfatizaron que ya no es necesario hacer el trámite de registro: “En el caso de las mujeres que reciben la Pensión Mujeres Bienestar y ya cumplieron 65 años no es necesario que hagan un nuevo trámite, ya que su pase a la siguiente pensión es automático”.

¿Cómo se diferencian la Pensión para Adultos Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar?

Las principales entre ambas pensiones son:

-Edad: La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores se otorga a partir de los 65 años, en cambio, la Pensión Mujeres Bienestar está dirigida a las mexicanas de 60 a 64 años.

-Población objetivo: La pensión de Adultos mayores es para hombres y mujeres, mientras que la Pensión Mujeres Bienestar solamente la recibe dicho sector de la población.

-Monto: La Pensión Adultos Mayores entrega un pago bimestral de $6,400 pesos, mientras que la Pensión Mujeres Bienestar da $3,100 pesos bimestrales.

-Duración: la Pensión Mujeres Bienestar dura como máximo cinco años, mientras que la de adultos mayores es vitalicia.