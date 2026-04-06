Todavía no terminan las vacaciones de Semana Santa y la Secretaría de Educación Pública (SEP) ya confirmó cuáles serán los próximos y últimos puentes vacacionales considerados en el calendario escolar para antes que finalice el ciclo escolar 2025-2026.

Mayo se perfila como uno de los meses con más descansos en todo el año escolar para estudiantes de educación básica en todo México, tanto para escuelas públicas, como para las privadas incorporadas a la SEP.

De acuerdo con el calendario escolar SEP 2026, habrá cuatro días sin clases confirmados en mayo, lo que ya despertó el interés de padres y alumnos que ya planean los siguientes fines de semana largos tras Semana Santa.

Asimismo, hay días en los que las actividades académicas podrían tener cambios por ejemplo, debido a la celebración del Día de las Madres o por días reflexivos como el lunes 4 de mayo, previo a la conmemoración de la Batalla de Puebla.

¿Cuándo será el próximo puente vacacional tras Semana Santa, según la SEP?

Según el calendario SEP 2026, así quedarán los siguientes puentes vacacionales en mayo rumbo a la recta final del año escolar:

El primer puente será el viernes 1 de mayo por el Día del Trabajo , una fecha oficial en la que no hay clases en todo México. Este descanso abre la puerta al primer fin de semana largo del mes; cabe recordar que se unirá a las celebraciones del 30 de abril, Día del Niño. Las escuelas podrán tomar la decisión de cortar la jornada académica o suspenderla.

, una fecha oficial en la que no hay clases en todo México. Este descanso abre la puerta al primer fin de semana largo del mes; cabe recordar que se unirá a las celebraciones del 30 de abril, Día del Niño. Las escuelas podrán tomar la decisión de cortar la jornada académica o suspenderla. El segundo descanso confirmado será el martes 5 de mayo, que conmemora la Batalla de Puebla.

Posteriormente, el viernes 15 de mayo por el Día del Maestro también se suspenderán las actividades docentes.

también se suspenderán las actividades docentes. Por su parte, el siguiente puente vacacional llegará el viernes 29 de mayo por la sesión del Consejo Técnico Escolar correspondiente al mes.

correspondiente al mes. El siguiente descanso ocurrirá hasta el viernes 26 de junio , cuando se celebre el último Consejo Técnico Escolar del ciclo escolar 2025-2026.

#TuSecretarioInforma🗞️ | El maestro @mario_delgado anunció la publicación de los calendarios escolares 2025-2026, cuya aplicación será obligatoria para las escuelas públicas y particulares de #EducaciónBásica, así como Normales de todo el país. 📆🏫



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Más allá de las fechas marcadas por el calendario de la SEP, también se mantiene la expectativa sobre posibles ajustes en las actividades académicas de la Ciudad de México y Área Metropolitana debido al inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que será el 1 1 de junio de 2026 , y los días de juego.

Sobre los posibles ajustes aún no hay datos confirmados, pero, en caso de que haya movimientos en el calendario, estos serían anunciados por la SEP en su momento.