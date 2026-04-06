Pese a que Pepe Aguilar compartió orgulloso su participación en el concierto de Peso Pluma, mayor exponente de los corridos tumbados, las redes sociales no se quedaron calladas y le nombran: "El oportunista Aguilar " tras recordar como hace unos años descalificó tanto a los cantantes de este género como a la música llamándola "mediocre, chafa y pin**".

Este fin de semana en San Antonio Texas, Peso Pluma sorprendió a su público presentando a uno de los máximos representantes de la música regional mexicana.

Entre aplausos y gritos, Pepe Aguilar acompañado de mariachi se plantó en el escenario para cantar la emblemática canción: "El Rey", asimismo, aprovechó para agradecer la oportunidad.

"Quiero decirles algo desde mi corazón, es para mí un tremendo orgullo que Peso Pluma me haya invitado esta noche porque es el representante de la nueva generación de la música mexicana", dijo el suegro de Christian Nodal en medio de ovaciones y abucheos, según reportan los videos difundidos por los asistentes al concierto de Peso Pluma.

¿Cómo reaccionaron en redes tras la aparición de Pepe Aguilar con Peso Pluma?

En seguida, en las redes de Pepe lo llamaron: " El oportunista Aguilar ", a lo que este mismo se defendió respondiendo: " El invitado Aguilar , saludos".

Otros como el usuario Aydectl comentó: " No que no le gustaba juntarse con esos chamacos de corridos tumbados??? "

Asimismo, en TikTok se han difundido otros videos en los que se escucha a algunos de los presentes gritar en su contra.

Foto: Captura de pantalla / Pepe Aguilar -IG

¿Qué dijo Pepe Aguilar sobre los corridos tumbados?

Las reacciones en redes surgen no sólo por la ola de hate por la que atraviesa la dinastía de cantantes, sino porque en 2020, en entrevista con el Escorpión Dorado, Pepe Aguilar se fue contra el género de los corridos tumbados llamándola "música mediocre, chafa y pin***".

"Va a generar que venga una bonanza de artistas como no te la vas a acabar, porque todos estos chavos, de esta generación, que realmente sí son talentosos, que realmente sí son músicos y que están creciendo con toda esta mierda, dicen ‘yo voy a hacer otra cosa’", sentenció.

En su momento las declaraciones se viralizaron luego de que abiertamente Pepe Aguilar arremetiera contra la generación de cantantes de los corridos tumbados, aunque no mencionó directamente a alguno, sin embargo, en su momento Nathanael Cano respondió por las descalificaciones directas al género.