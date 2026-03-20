Florinda Meza mostró su solidaridad y apoyo total hacia Ángela Aguilar, quien ha sido duramente criticada los últimos dos años por cómo comenzó su romance y se casó con Christian Nodal tan sólo unos días después de que éste terminara con Cazzu. De acuerdo con la viuda de Chespirito, la hija de Pepe Aguilar es una “pobre muchacha” que ha sido juzgada de una forma inadecuada, sobre todo cuando, en su opinión, el “culpable” sería Nodal por “sonsacarla”.

Las redes sociales explotaron en contra de Florinda Meza luego de que se hicieran virales sus comentarios con respecto a la polémica pareja. Los internautas no toleraron que la famosa defendiera a la joven de 22 años y menos cuando también se lanzó en contra de Cazzu, a quien acusó de estar haciendo “mucho escándalo”.

Durante recientes declaraciones, la actriz de “El Chavo del 8” no sólo respaldó a Ángela Aguilar, sino que también responsabilizó directamente a Nodal, asegurando que él habría influido en la situación.

“La pobre muchacha realmente no tenía razón en ser juzgada así”, dijo la viuda de Roberto Gómez Bolaños en un encuentro con la prensa a su llegada al aeropuerto.

Es así como la artista que dio vida a “Doña Florinda” dejó claro que considera que Ángela Aguilar no es la principal responsable del escándalo, algo que molestó a los internautas, ya que aseguran que a la hija de Pepe Aguilar no le importó que Nodal tuviera pocos días de haber dejado a su hija y a su pareja para comenzar una relación con ella; además, también criticaron que siempre estuvo presente en el romance de la argentina y del cantante de “Adiós, Amor”, por lo que los rumores de infidelidad crecen a medida que pasa el tiempo y salen a luz nuevos detalles.

Del mismo modo, Florinda Meza señaló como el verdadero responsable del escándalo a Christian Nodal: “El que estuvo mal era el otro, sonsacando a una jovencita”, aseveró. Pero no sólo eso, sino que la polémica creció más cuando también habló de Cazzu, a quien también culpabilizó por todo lo malo que atraviesa Ángela

“Y luego la fulana que hizo mucho escándalo, la mujer que no sé cómo se llama, una fulanita, sultanita o menganita, hizo mucho escándalo, ni estaba casado con ella”, afirmó.

#AngelaAguilar #ChristianNodal #cazzu #nodal ♬ original sound - 🎀Artistastrendingnow🎀 @artistastrendingnow1 Florinda Meza defiende a Angela Aguilar y critica a Cazzu 💣 asi se expreso de Cazzu ' La Fulana que hizo mucho escandalo, Una Fulanita,Sutanita o Menganita NI ESTABA CASADO CON ELLA! Y defendio a Angela Aguilar 'Pobre Muchacha, No tenian razon en Juzgarla asi' 'Ella era una Joven de 20 y el otro de 33 🤔 sonsacando a una Jovencita 😂 #FlorindaMeza

Este comentario provocó críticas en redes sociales, donde usuarios calificaron la expresión como inapropiada. “Se está describiendo”, “Qué podemos esperar de Florinda si hizo lo mismo que Ángela”, “Entre ellas se defienden”, “Miren lo que opina la que llama a los hijos de su esposo un problema”, “Se tienen que defender entre ellas, las fans de la relación” y “Ay no...qué horror ser defendida por Doña Florinda” fueron algunos de los comentarios.