Esmeralda Camacho, quien se dio a conocer por ser violinista de Christian Nodal, pero ahora está triunfando a lo grande con otros músicos, arrasó en redes sociales luego de compartir una storie luciendo más bella y elegante que nunca.

En las imágenes, Camacho aparece modelando un elegante vestido negro con un moño de gran tamaño en la espalda, abertura asimétrica en el torso y falda larga abierta sobre la pierna.

El diseño presentó malla negra con encaje sobre la pierna y cuello de tortuga, lo que le sumó más estilo.

A través de las últimas publicaciones que ha hecho en TikTok e Instagram, la músico ha recibido el apoyo de sus seguidores, así como comentarios positivos sobre la imagen que refleja y su gusto por la moda. “Me encanta cómo se viste”, “La violinista más guapa de México”, “Qué hermosa, natural y elegante eres, Esmeralda, sigue brillando”, son algunos comentarios que se leen en varios de sus post.

En redes también circulan otros comentarios que siguen haciendo alusión a Ángela Aguilar y a la presunta aventura que tuvo con Nodal: “Más bella que Ángela Aguilar, no duden que ahorita le copie el look”, “La venganza de México está en tus manos, no nos defraudes”, “Si yo fuera Nodal, no lo dudaría”, “Hasta Ángela se emociona viendo a Esmeralda”, “La Ángela Aguilar: ‘¿Por qué no puedo ser tú?’”, “De una hora aparece Ángela con los mismos gestos”, “Te entiendo, Nodal, de verdad te entiendo”.

Más allá de dar de qué hablar por la polémica que protagonizó hace unas semanas por presuntamente mantener una relación en secreto con Christian Nodal, Esmeralda se ha ganado a sus propios fans y ha llamado la atención dentro de la industria musical por su talento y su colaboración con otros artistas internacionales.

“Más bella y elegante que Ángela Aguilar”: Esmeralda Camacho arrasa con vestido negro. Foto: TikTok

Hace poco subió al escenario del Palacio de los Deportes para tocar con El Malilla las versiones sinfónicas de las canciones Mami tú y Dime. La participación de Esmeralda fue la mayor sorpresa de la noche el pasado 13 de febrero, a pesar de que el concierto marcó el debut del cantante urbano en uno de los escenarios más grandes de México.

Por su parte, el pasado 3 de marzo tuvo una participación dentro de la orquesta que se presentó en el concierto de Il Volo en el Auditorio Nacional. La joven compartió en redes su experiencia junto al trío italiano diciendo que siente una “profunda admiración” por los cantantes.

Esmeralda está intentando de todas las maneras posibles de que su nombre gane relevancia en la industria musical mexicana por su talento y presencia en el escenario y no por los recientes escándalos, vinculados a Nodal y a los Aguilar, que han marcado su carrera.

La polémica alrededor de Esmeralda Camacho y Christian Nodal volvió a tomar fuerza hace poco luego de que se viralizara un video donde la violinista evita hablar sobre el cantante y la familia Aguilar debido a que tiene prohibido referirse a ellos tras los rumores que la vincularon sentimentalmente con el intérprete de Botella tras Botella.

Después de un concierto en León, Guanajuato, Esmeralda negó ante la prensa mexicana haber sido despedida por el escándalo y aseguró que su relación laboral sigue intacta. Sin embargo, dejó claro que no puede dar declaraciones sobre asuntos relacionados con Nodal ni con su entorno por presuntos acuerdos contractuales.

“Me van a regañar… no puedo hablar”, expresó entre risas nerviosas al ser cuestionada sobre los polémicos cantantes.