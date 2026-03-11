La modelo Emily Ratajkowski “robó miradas” durante la Semana de la Moda de París. Fue captada por paparazzis, mientras salía de su hotel, ataviada con un espectacular vestido negro, al estilo braless.

La prenda tenía la espalda descubierta y una falda con abertura en las piernas. Completó su atuendo con lentes de sol y llevó su cabellera castaña alisada. No hizo falta mucho maquillaje para que luciera espectacular.

La estrella, de 34 años, se dirigía al desfile de moda de Courreges. Siempre es una habitual invitada a las semanas de la moda y recientemente desfiló para Gucci durante la Semana de la Moda de Milán.

Esta aparición de Emily Ratajkowski se da después de que hiciera oficial su relación con el director de cine francés Romain Gavras. Sí, ¡el ex novio de Dua Lipa!

A finales de febrero, la modelo recurrió a las redes sociales para compartir varias fotos amorosas con Gavras, de 44 años. La publicación incluía una instantánea de la pareja acurrucada en una mesa.

La nueva pareja fue vinculada románticamente por primera vez en noviembre pasado, cuando fueron vistos besándose en la ciudad de Nueva York.

Anteriormente, Emily Ratajkowski ha tenido romances con Harry Styles, Shaboozey y el comediante Eric André. También fue fotografiada besando al artista neoyorquino Jack Greer y tuvo un muy breve romance con el comediante Pete Davidson.

Las imágenes salen a la luz luego de que se resolviera su divorcio de su ex pareja Sebastian Bear-McClard. Tras separarse de Bear-McClard, Emily Ratajkowski aparentemente se declaró bisexual en octubre de 2022 después de publicar un clip de TikTok.

Al mes siguiente, expresó a la revista Harper's Bazaar: “Creo que la sexualidad es una escala móvil. Realmente no creo en la gente heterosexual. Quiero poder divertirme con la forma en que me presento en el mundo sin sentirme como una mala feminista o una buena feminista”.

Por ahora, la estrella de redes sociales continúa deslumbrando en la Semana de la Moda con espectaculares atuendos en Instagram, donde ya suma 29 millones de seguidores.