Emily Ratajkowski presumió su impresionante silueta y abs de acero en una reciente publicación que hizo desde Nueva York, donde desafió las heladas con un pequeño atuendo cosy.

La supermodelo, de 34 años, se dirigió a su cuenta de Instagram para compartir un carrete de fotos que muestra la manera en que enfrenta las bajas temperaturas y nevadas récord desde su casa en la Gran Manzana.

En una de las fotos, Emily aparece usando una sudadera bombacha corta y un pantalón de chándal en color gris; ambas prendas enmarcaron su abdomen plano y silueta de ensueño.

Al conjunto se sumó un gorro de peluche y zapatos deportivos; posó modelando en medio de una tormenta de nieve con una copa de champán en la mano.

Dejó su cabello alborotado sobre los hombros, mientras que su rostro se mostró maquillado con tonos naturales. En otras imágenes se dejó ver caminando en medio de la nieve por las calles de Nueva York, disfrutando de la chimenea junto a su hijo Apollo.

Hace poco la modelo de Victoria’s Secret dio de qué hablar en la prensa internacional y en redes sociales por mostrar públicamente un nuevo romance con el exnovio de Dua Lipa, el cineasta francés Romain Gavras.

Luego de probar suerte en el romance con varias personalidades mundiales, incluido Harry Styles y Pete Davidson, Emrata se dejó ver con el cineasta en citas románticas en Nueva York.

Si bien no está claro si en realidad tienen un noviazgo formal, la modelo se mostró feliz y cómoda durante varias salidas nocturnas por la Gran Manzana.

Cabe recordar que Emily ha sido vinculada a varias celebridades de Hollywood tras su divorcio, pero ninguno ha sido un noviazgo formal ante los fans y la prensa.

Previo a Gravas, Ratajkowski también fue vinculada al actor Austin Butler luego de que fueron captados juntos en varias citas. En una entrevista con Vanity Fair, el protagonista de Elvis desmintió un posible romance y dijo que que salía con la modelo sólo porque son buenos amigos.

“La verdadera respuesta es que tengo muchos amigos, y somos amigos, y cenamos juntos, y somos amigos”, apuntó.