Las redes sociales se encendieron una vez más luego de que Christian Nodal decidiera felicitar públicamente a Marc Anthony y a su esposa Nadia Ferreira por la próxima llegada de su segundo hijo juntos (el octavo en la vida del salsero). Si bien el mensaje de Nodal era para felicitar a su gran amigo, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, ya que lo criticaron por alegrarse por una noticia así cuando él no ve a su hija Inti. “Tú tienes una, cuídala”, le escribieron.

Marc Anthony, de 57 años, anunció que espera la llegada de su segundo hijo con Nadia Ferreira, de 26; a través de una publicación en las cuentas oficiales de Instagram de ambos, la pareja compartió una foto en la que se ve el vientre de la famosa, junto con su mano y la de su esposo e hijo.

“Feliz tercer aniversario!! Qué regalo tan grande nos da la vida. Dios es grande. Marquito va a ser el hermano mayor”, escribió Ferreira; tras dar a conocer la noticia, miles de fanáticos los felicitaron, también, varios famosos les enviaron sus mejores deseos, tal es el caso de David Beckham y Kunno. Pero sin duda, las palabras que más llamaron la atención fueron las de Christian Nodal quien escribió “Felicidades!!!”, seguidas de varios emojis de corazones.

El intérprete de "Botella tras botella" comentó la publicación de la feliz pareja con un mensaje que, para muchos de sus seguidores, resultó irónico. Aunque la felicitación fue breve, rápidamente desató la indignación de los usuarios, quienes recordaron la ausencia de Nodal en momentos importantes de su hija Inti, fruto de su relación con Cazzu, de quien se separó hace casi dos años.

"Un mal padre felicitando a un excelente padre", "Tú tienes una, cuídala", “Van a ser tíos", “Amooooooor”, “Capaz que pones que son fan de su relación”, “Yo esperando que la Angelita comente ‘voy a ser tía”, “¿Tu Ángela también es fan de esta relación o quiere ser tía?” y “Aguas con la fan de su relación que le gusta sobar panzas y después se queda con el marido”, fueron algunas de las reacciones.

La separación de Nodal y Cazzu provocó una ola de críticas hacia el cantante mexicano y Ángela Aguilar, es por eso que, cada aparición o comentario público de ellos, es analizado con lupa. Los internautas no perdonaron la felicitación a Marc Anthony, un artista que es percibido por el público como un padre presente.