La polémica rivalidad personal entre Carlos Trejo y Alfredo Adame ha resucitado, Ring Royale anunció este martes que, por fin, se enfrentarán cara a cara en el ring de la Arena Monterrey.

En redes sociales, Trejo, el "caza fantasmas", reveló los detalles de su próxima pelea con Adame, recién ganador de la Granja VIP.

" Me la debe y me la va a pagar. Voy a invitar a todos los que ha ofendido" , afirmó Trejo en entrevista con medios de comunicación.

Recordó que Alfredo Adame, en cinco ocasiones, ha interpuesto órdenes de restricción en su contra, esto luego de que ambos se retaran ante las cámaras.

Trejo afirmó que esta pelea sí se realizará y confirmó que Poncho de Nigris será el organizador del Ring Royale, donde varios influencers como Abelito y Karely Ruiz, entre otros, buscarán poner a sus oponentes ante las cuerdas.

"(Adame) no habla de sus órdenes de restricción que me puso para que no lo puedatocar. Ya hablé con Poncho, están enterados saben cómo va a estar el asunto. Como le dije, no tengo ningún problema ", reiteró el auto de "Cañitas".

También reveló que entre las condiciones de esta pelea está el que no puede enfrentarse con Adame antes de la fecha pactada en la Arena Monterrey.

Sobre lo que puede esperar el público de su pelea en el ring, el investigador de lo paranormal comentó:

" El tipo va a subir y te puedo asegurar que va a bajar con dolor. Está bien que la gente se entretenga, yo vengo a vengar ", reveló.

¿Cuándo y dónde van a pelear Carlos Trejo y Alfredo Adame?

Carlos Trejo y Alfredo Adame van a pelear en un par de meses en la Arena Monterrey, por ello te damos los detalles que tienes que saber:

Fecha: Domingo 15 de marzo

Hora: 6:00 pm

Evento: Ring Royale

Costo: entre $377 pesos a $4 mil 563 pesos

¿Dónde puedo comprar los boletos para la pelea de Adame vs Carlos Trejo?

Las entradas para ver en vivo la pelea las puedes adquirir a través de superboletos.com

¿Qué son las peleas del Ring Royale?

Las peleas del Ring Royale es un espectáculo en el que se mezclarán la música y el box en la misma fecha.

El show es organizado por Poncho de Nigris, donde creadores de contenido y su esposa, Marcela, se subirán al ring.