Tras varios años de ausencia en los escenarios, el fenómeno musical de Harry Styles está a punto de llegar al Estadio GNP Seguros de México de nueva cuenta, ahora con su gira musical Together Together.

Este miércoles 28 de enero inició la preventa para derechohabientes Banamex, después de ocurrir dos preventas Priority y Beyond con un éxito en ventas el 26 y 27 de enero.

Tras la alta demanda al momento de la preventa Banamex, Ticketmaster anunció la apertura de dos fechas más, para el 4 y el 7 de agosto del mismo mes; los dos primeros conciertos ocurrirán el 31 de julio y el 1 de agosto.

Y… ¡sorpresa! Los boletos para estas dos nuevas fechas ya están a la venta, si estás formada o formado por las primeras dos fechas, checa la parte superior de tu fila virtual, ya que, sin salirte de ella, Ticketmaster te muestra un link que te redirige a las nuevas fechas.

¿Cuánto cuestan los boletos para ver a Harry Styles en el Estadio GNP Seguros en la CDMX?

Desde que se dio a conocer el paso de Harry por tierras mexicanas, los precios fueron el tema de conversación entre los fanáticos dentro del contexto de que artistas internacionales como BTS, Taylor Swift han tenido boletos con precios exorbitantes y casi imposibles de pagar.

Afortunadamente, el exintegrante de One Direction le está haciendo un favor a sus fans mexicanos poniendo los boletos a costo accesible, dentro de lo que cabe en comparación con los mencionados artistas.

Hasta el momento, las seguidoras que han estado peleando su boleto desde las 11 am han encontrado boletos fijos con los siguientes precios ya con cargos:

PITS: $6,547.25

$6,547.25 GENERAL A: $2,579.25

$2,579.25 GENERAL B: $2,579.25

$2,579.25 GENERAL C: $1,463.25

$1,463.25 GNP: $4,191.25

$4,191.25 VERDE B: $3,987.25

$3,987.25 NARANJA B: $2,827.25

$2,827.25 VERDE C: $2,205.25

$2,205.25 NARANJA C: $1,091.25

Otro punto destacable y positivo para los bolsillos de las fans es que Ticketmaster no está vendiendo los boletos con paquetes VIP de forma obligatoria como es su costumbre hacer, práctica por la que la boletera ha estado bajo fuego y con un sinfín de peticiones para ser demandada ante la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO).

Si bien no son obligatorios, sí están disponibles para la compra junto a los boletos convencionales, tanto en los Pits, como en general A. Así quedan los precios con boletos VIP:

Boleto ($5,280) + TOGETHER PACKAGE ($7,766) CIRCLE PIT

Boleto ($5,280) + TOGETHER PACKAGE ($7,766) DISCO PIT

Boleto ($5,280) + KISS PACKAGE ($4,922) KISS PIT

Boleto ($5,280) + KISS PACKAGE ($4,922) SQUARE PIT

Boleto ($2,080) + DISCO PACKAGE ($2,406) GENERAL A

¿Qué incluyen los paquetes VIP?

“Algunos eventos ofrecen al fan paquetes VIP dándoles la oportunidad a vivir una experiencia única en la vida”, dice la boletera. Para los conciertos de Harry Styles en México se ofrece lo siguiente:

Paquete 1 VIP: Paquete “Together” CIRCLE PIT

Incluye un boleto de admisión general de pie en el Pit Circle, con entrada anticipada y acceso prioritario tanto a la pista como a la pop-up shop de mercancía. Ofrece gafete VIP Together, acceso al Together VIP Lounge antes del show con aperitivos y una bebida incluida, regalo de merch exclusivo, foto con backdrop VIP y servicio de concierge.

Paquete 2 VIP: Paquete “Together” DISCO PIT

Brinda un boleto de admisión general de pie en el Pit Disco, con entrada anticipada, acceso preferente a la tienda de merch, gafete VIP Together, acceso al VIP Lounge con snacks y bebida incluida, regalo exclusivo, foto con backdrop y concierge en sitio. Acceso solo al pit seleccionado.

Paquete 3 VIP: Paquete “Kiss” KISS PIT

Incluye boleto de admisión general de pie en el Pit Kiss, entrada anticipada (después de los paquetes Together), acceso preferente a la pop-up shop, gafete VIP Kiss, merch exclusivo, foto con backdrop VIP y equipo de concierge.

Paquete 4 VIP: Paquete “Kiss” SQUARE PIT

Ofrece boleto de admisión general de pie en el Pit Square, entrada anticipada (después de Together), acceso preferente a la tienda de merch, gafete VIP Kiss, regalo exclusivo, foto con backdrop y concierge. Acceso solo al pit adquirido.

Paquete 5 VIP: Paquete “Disco” GENERAL A

Incluye boleto de admisión general A de pie, entrada anticipada, gafete VIP Disco, paquete de merch exclusivo, foto con backdrop VIP y servicio de concierge. No da acceso a ningún PIT.

Toma nota de lo siguiente: Ningún paquete VIP incluye ningún tipo de convivencia con Harry Styles o acercamientos, ni Meet and Greets, así como tampoco fotos ni nada.