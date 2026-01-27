La actriz Elizabeth Hurley no se cansa de presumir la espectacular figura que posee a los 60 años de edad. La estrella británica sorprendió a sus seguidores con una fotografía en el paradisíaco destino de las Maldivas.

Deslumbró ataviada con un bikini rosa. Posó a la orilla de la piscina infinita con un paisaje rodeado de palmeras y dejó a la vista su abdomen plano y figura torneada. Completó su look con lentes de sol y peinó su cabellera en ondas.

“Guapísima”, “Eres absolutamente hermosa” y “Siempre luces bien” fueron algunos de los comentarios.

La actriz aprovecha cada oportunidad para lucir los modelos de trajes de baño de su marca Elizabeth Hurley Beach, la cual nació en 2005 como una firma de lujo con sede en Londres. Se enfoca en las “tendencias que imprimen emoción al armario de vacaciones”, según su página web.

La colección ha tenido tanto éxito que ahora se vende en todo el mundo. La mayoría de los diseños están confeccionados con algodón, seda y lycra. Elizabeth Hurley está involucrada en todos los procesos de diseño y supervisa su fabricación y comercialización.

"Hemos vendido muchos bikinis, desde que comenzamos. Hemos ampliado la línea. Nuestros modelos para chicas jóvenes son adorables. Espero que podamos seguir fortaleciéndonos", dice.

"Decidí aventurarme con la ropa de playa porque es un área donde las mujeres, independientemente de su forma o tamaño, pueden verse increíbles. Desarrollo colecciones para que las mujeres se sientan fabulosas a cualquier edad ", explica.

No cabe duda de que es la mejor embajadora de sus propios bikinis. En una conversación publicada por The Telegraph, mencionó que siempre ha puesto especial atención en su alimentación y que evita por completo los productos altamente procesados.

Según explicó, cuando comprendió mejor cómo se elaboran esos alimentos, decidió dejar atrás los sándwiches empacados y sustituyó ese tipo de comidas por preparaciones más caseras, como pollo asado acompañado de puré de papa y una buena porción de verduras.

También compartió uno de sus principios básicos: “No comas demasiado, demasiado rápido, demasiado seguido ni demasiado tarde”. O dicho de manera más simple: optar por porciones moderadas, masticar de forma consciente, evitar los antojos entre comidas y procurar cenar temprano.

Añadió que esta filosofía le ha funcionado muy bien. No consume jugos verdes ni batidos exóticos y solo recurre a suplementos cuando un análisis de sangre indica que realmente los necesita. Procura que al menos la mitad de cada plato esté compuesto por frutas o verduras; por ejemplo, si decide comer un sándwich, lo equilibra añadiendo una manzana.