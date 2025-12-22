Elizabeth Hurley volvió a acaparar las miradas al sumarse a una de las tendencias más comentadas del momento: el look braless. La actriz y modelo británica compartió una imagen en la que luce un saco blanco abierto, dejando ver su figura impecable y demostrando que la sofisticación puede ir de la mano con la audacia.

Su elección no solo marcó un momento fashion, sino que reafirmó su estatus como referente de glamour a cualquier edad. La estrella, de 60 años de edad, complementó el look con un maquillaje luminoso y peinado ligeramente despeinado, creando una combinación perfecta entre sofisticación y frescura.

Las fotografías rápidamente se viralizaron, acumulando miles de reacciones y comentarios que elogiaron su estilo atrevido.

En una entrevista con The Telegraph, Elizabeth Hurley compartió que siempre ha sido muy consciente de su alimentación, evitando en todo momento los alimentos altamente procesados.

“Desde que comprendí mejor los efectos de los alimentos procesados, dejé de consumir sándwiches envasados. Ahora prefiero comidas más naturales y nutritivas, como el pollo asado acompañado de puré de papas y una variedad de verduras”, explicó.

Hurley también reveló su filosofía alimentaria: “Mi mantra es: ‘No comas demasiado, demasiado rápido, demasiado a menudo o demasiado tarde’. En otras palabras, se trata de comer porciones más pequeñas, masticar bien los alimentos, evitar los aperitivos y cenar temprano”, detalló.

Además, añadió: “Este enfoque me ha funcionado muy bien. No consumo jugos verdes ni batidos exóticos, y solo tomo suplementos si un análisis de sangre indica que tengo alguna deficiencia. Intento que la mitad de cada plato que como esté compuesto por verduras o frutas. Por ejemplo, si como un sándwich, también incluyo una manzana”.

Elizabeth Hurley es también la imagen constante de su marca de moda, Elizabeth Hurley Beach. Fundada en 2005 en Londres, esta firma de lujo se especializa en crear piezas que añaden un toque de emoción al guardarropa de vacaciones, según se describe en su página web. La colección ha tenido un éxito notable, expandiéndose a nivel mundial.

La mayoría de los diseños de Elizabeth Hurley Beach están confeccionados con materiales de alta calidad como algodón, seda y lycra. Hurley está profundamente involucrada en todos los aspectos del proceso de diseño, supervisando tanto la fabricación como la comercialización de sus productos.

“Hemos vendido una gran cantidad de bikinis desde nuestros inicios. Hemos ampliado nuestra línea y nuestros modelos para chicas jóvenes son realmente adorables. Espero que podamos seguir creciendo y fortaleciéndonos”, comentó.

Elizabeth Hurley explicó su motivación para aventurarse en el diseño de ropa de playa: “Decidí enfocarme en la ropa de playa porque es un área donde las mujeres, sin importar su forma o tamaño, pueden lucir espectaculares. Desarrollo mis colecciones con el objetivo de que las mujeres se sientan fabulosas a cualquier edad”, concluyó.