Las cosas entre Ángela Aguilar y Christian Nodal podrían estar en su peor momento y esto se debería al escándalo que recientemente salió a luz, en el que se involucró al cantante con su violinista; tras las especulaciones sobre una posible infidelidad y coqueteo, la hija de Pepe Aguilar lanzó un fuerte mensaje en el que escribió: “Eres un maestro manipulador y un mentiroso habitual”.

Ángela Aguilar y Christian Nodal han soportado todas las críticas y señalamientos que el público ha hecho hacia ellos debido a la polémica forma en la que comenzó su romance. Desde hace más de año y medio, los usuarios de redes sociales los han acusado de ser infieles y de no considerar los sentimientos de las demás personas para conseguir lo que quieren.

Pero, de acuerdo con los internautas, la paciencia y tolerancia de ambos ante la situación podría estarse agotando debido a que, en su más reciente escándalo, el cual vincula a Nodal con la violinista Esmeralda Camacho, Ángela Aguilar decidió subir un mensaje que ha sido catalogado por muchos, como una clara indirecta para su esposo, palabras que demostrarían que está cansada de sus “mentiras”.

Fue a través de las historias de su cuenta de Instagram que la joven de 22 años subió una foto la cual acompañó con una canción de Kendrick Lamar titulada “Euphoria”; Ángela puso sólo una parte de dicho tema, que dice: “Sé que eres un maestro de la manipulación y un mentiroso habitual también. Pero no digas mentiras sobre mí y yo no diré verdades sobre ti”.

Inmediatamente, los usuarios de redes sociales comenzaron a especular y a severar que dichas palabras serían para su esposo, como una llamada de atención por todo lo que “estaría haciendo a sus espaldas”. Por otro lado, también subió una imagen con un mensaje que dice: “Lo más valiente y puro que puedes hacer por alguien que te hace daño es seguir orando por él. No, eso no significa eximirlo de las consecuencias de sus actos, sino permitirte a ti mismo vivir en libertad de Dios”.

¿Ángela Aguilar llama mentiroso a Nodal? Foto: Tomada de Instagram @angela_aguilar_

Esta publicación es una paráfrasis en inglés del versículo bíblico de Mateo 5:43-45 titulada “Ora por ellos”.

Recordemos que la violinista de Nodal fue captada haciendo gestos de desagrado cuando la hija de Pepe Aguilar se subió al escenario para acompañar a su esposo en su concierto; de igual forma, se viralizó otro video en el que se ve la buena química que tienen Esmeralda Camacho y Christian, ya que en un breve encuentro intercambiaron miradas que algunos aseguraron, revelarían que tienen una conexión especial.