Las cosas entre y podrían estar en su peor momento y esto se debería al escándalo que recientemente salió a luz, en el que se involucró al cantante con su ; tras las especulaciones sobre una posible infidelidad y coqueteo, la hija de Pepe Aguilar lanzó un fuerte mensaje en el que escribió: “Eres un maestro manipulador y un mentiroso habitual”.

Ángela Aguilar y Christian Nodal han soportado todas las críticas y señalamientos que el público ha hecho hacia ellos debido a la polémica forma en la que comenzó su romance. Desde hace más de año y medio, los usuarios de redes sociales los han acusado de ser infieles y de no considerar los sentimientos de las demás personas para conseguir lo que quieren.

Pero, de acuerdo con los internautas, la paciencia y tolerancia de ambos ante la situación podría estarse agotando debido a que, en su más reciente escándalo, el cual vincula a , Ángela Aguilar decidió subir un mensaje que ha sido catalogado por muchos, como una clara indirecta para su esposo, palabras que demostrarían que está cansada de sus “mentiras”.

Fue a través de las historias de su cuenta de Instagram que la joven de 22 años subió una foto la cual acompañó con una canción de Kendrick Lamar titulada “Euphoria”; Ángela puso sólo una parte de dicho tema, que dice: “Sé que eres un maestro de la manipulación y un mentiroso habitual también. Pero no digas mentiras sobre mí y yo no diré verdades sobre ti”.

Inmediatamente, los usuarios de redes sociales comenzaron a especular y a severar que dichas palabras serían para su esposo, como una llamada de atención por todo lo que “estaría haciendo a sus espaldas”. Por otro lado, también subió una imagen con un mensaje que dice: “Lo más valiente y puro que puedes hacer por alguien que te hace daño es seguir orando por él. No, eso no significa eximirlo de las consecuencias de sus actos, sino permitirte a ti mismo vivir en libertad de Dios”.

¿Ángela Aguilar llama mentiroso a Nodal? Foto: Tomada de Instagram @angela_aguilar_
Esta publicación es una paráfrasis en inglés del versículo bíblico de Mateo 5:43-45 titulada “Ora por ellos”.

Recordemos que la violinista de Nodal fue captada haciendo gestos de desagrado cuando la hija de Pepe Aguilar se subió al escenario para acompañar a su esposo en su concierto; de igual forma, se viralizó otro video en el que se ve la buena química que tienen Esmeralda Camacho y Christian, ya que en un breve encuentro intercambiaron miradas que algunos aseguraron, revelarían que tienen una conexión especial.

