Las redes sociales se encendieron y se lanzaron otra vez contra Ángela Aguilar luego de que se diera a conocer que la violinista de Nodal habría sido despedida tras mostrar su supuesto desagrado hacia la cantante. Ante todo lo que se dice, fue Esmeralda Canape quien compartió un mensaje y, de acuerdo con los internautas, sería una indirecta para la hija de Pepe Aguilar. ¡Te contamos qué dijo!

Una vez más Nodal y Ángela Aguilar están en medio de la polémica y en esta ocasión el escándalo tiene que ver con una trabajadora del equipo del cantante, a quien los internautas vincularon sentimentalmente con el intérprete de “Adiós, Amor” luego de que fuera captada haciendo gestos de desagrado hacia la hija de Pepe Aguilar.

Luego de que el video de esta reacción se hiciera viral en redes sociales, Nodal se presentó en Chicago, pero lo hizo sin tener entre sus músicos a Esmeralda Canape, quien lo acompaña en el violín en sus shows.

Es por eso que comenzó a circular el rumor de un posible despido ya que los usuarios de redes sociales aseguraron que Angela Aguilar estaría molesta con la violinista a tal grado que habría sugerido a su esposo que la corriera.

Hasta ahora, dicha información no se ha confirmado, pero lo que sí ha circulado en las últimas horas es la indirecta que habría enviado la violinista de Nodal a Ángela Aguilar tras el supuesto despedido que habría sufrido.

De acuerdo con los internautas, Esmeralda utilizó sus redes sociales para compartir un mensaje a través de una canción; en el video que subió a sus historias de Instagram y a su perfil de TikTok se ve a la joven tocar con el violín el tema “Mi Mayor Anhelo” de Banda MS.

En TikTok subió el mensaje “En la música creemos” y de inmediato los usuarios de redes sociales comenzaron a asegurar que dicha canción podría estar dedicada para Nodal, ya que después de que fueron vistos intercambiando miradas en una presentación se comenzó a especular sobre una posible conexión entre ambos.

“La letra de esa canción lo dice todo”, “Soy yo o ustedes también ven la indirecta que le está enviando a Nodal con esa canción” y “Si yo fuera Nodal, mil veces tú”, fueron algunos de los comentarios que le escribieron a la violinista.

La publicación de Esmeralda Canape también fue aprovechada por los usuarios para enviarle mensaje a la esposa de Nodal: “¿Qué dirá la nieta de Flor Silvestre?”, “¡Sí queremos que seas fan de su relación! ¡No te juzgamos!”, “Amiga si se lo quitas todo Mexico te apoya” y “Como 35 mil vistas de este video son de Ángela”, fueron los mensajes que dejaron los internautas.

La letra de “Mi Mayor Anhelo” dice lo siguiente:

Mira, como es de loco

Por ti se está muriendo

Mi corazón ya no aguanta más

Y hoy quiere decírtelo

Como es que te quiere

Es tan grande el amor que te tiene

Se quiere entregar en cuerpo, amor y alma

Para conocer a quien tanto te ama

Quiero ser el amor

De tu alma, el calor

De tu cama, y sentir

Tus caricias

Ser de ti para amarte

Hasta la eternidad quererte

Y hacerte mucho muy feliz, es mi mayor anhelo

Por siempre.