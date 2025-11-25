Pepe Aguilar desató una nueva polémica en redes sociales luego de burlarse de las “esponjas” que supuestamente su hija Ángela Aguilar usa en sus conciertos para aumentar el volumen de su cadera. ¿Qué dijo? Aquí te contamos todo lo ocurrido.

A través de redes sociales circula un video, supuestamente sustraído de un live que hizo, en el que Pepe Aguilar hace un comentario sobre las críticas que recibe su hija por su cuerpo mientras ésta se presentaba en el escenario de El Paso Theater, de El Paso, Texas este fin de semana.

El cantante de regional mexicano hizo referencia a las especulaciones de que Ángela usa rellenos para aumentar el tamaño de sus glúteos: “A ver, vamos a ver. No, pues sí. Muchas esponjas”, señaló para luego carcajearse y cantar un fragmento de La Chancla, que estaba interpretando su hija.

Luego de que este video se hiciera viral en redes sociales, Pepe Aguilar fue criticado por los internautas, quienes señalaron que se estaba burlando del físico de Ángela y que además la estaba exhibiendo para que recibiera más hate.

Usuarios de TikTok dijeron que se ve “turbio” que un padre se “burle de su hija” de esa manera, y que es peor que le haga zoom a la cámara para enfocar la parte trasera de su cuerpo; otros señalaron que los Aguilar “no se ayudan” y que con cada comentario o aparición pública “se hunden más”.

Los fanáticos de la familia Aguilar también opinaron y defendieron a Pepe, señalando que lo hizo de forma sarcástica y como una burla hacia sus desertores que juran que la esposa de Christian Nodal usa rellenos dentro de su ropa, específicamente en los pantalones que usa en sus conciertos.

Poco antes de compartir sus comentarios con respecto al físico de Angela, Pepe Aguilar pidió detener el hate en contra de su hija, pidiendo que dejen de “fregar”. En ese mismo live, el cantante de Mujeres como tú señaló: “Ojalá pronto los mexicanos, especialmente las mexicanas, dejen de ‘fregarse’ entre sí. Todos estamos en el mismo barco. Está bien loco que las chavas se acaben a las chavas”.

Recientemente, en su entrevista con Adela Micha, la misma Ángela se refirió a las críticas y burlas que ha recibido en los últimos meses por su figura, en especial por su cadera y respondió a todos aquellos que dicen que usa esponjas señalando que de los cuerpos ajenos no se debe hablar.

“De los cuerpos ajenos no se habla. Me pasaba que hablaban unas cosas y decía: ‘Yo no hago eso’. Pero sé que cuando engordo, me crecen ciertas cosas. Empecé a enflacar, y sin querer bajé 10 kilos en un mes”, explicó la cantante.

En dicho momento, Ángela, de 22 años, señaló que el cambio corporal que suele experimentar también se debe a que “todavía está en desarrollo”.

“Lo que te estoy contando aquí no es para cambiar la perspectiva que tiene alguien de mí (...) genuinamente eso no está en mi control”, dijo la esposa de Nodal.