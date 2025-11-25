Tom Cruise está de nueva cuenta soltero tras finalizar su relación de casi un año con la actriz Ana de Armas, una ruptura que, según fuentes cercanas, habría ocurrido en medio de tensiones, reproches y diferencias irreconciliables entre los dos.

La pareja, que inició su romance en febrero de este año y terminó a finales de octubre, supuestamente ha cortado comunicación y cada uno ha tomado caminos separados, enfocándose en sus carreras y respectivas vidas privadas.

Fuentes cercanas a los actores revelaron como fueron los últimos meses de la pareja antes de ponerle fin a su romance; al parecer fue Ana de Armas, de 37 años, la que decidió finalizar su relación tras sentirse abrumada por ciertas actitudes del actor, mientras que Cruise, de 63, interpretó la distancia como una señal negativa.

Las mismas fuentes revelaron que los amigos de la actriz “no se sorprendieron” por la forma en que su relación terminó, pues desde el inicio percibían un desequilibrio entre ambas personalidades.

“A los amigos de Ana no les sorprende que no duraran. Se dejó llevar por la emoción de salir con una gran estrella de cine, pero desde el principio se dieron cuenta de que la dinámica estaba totalmente desequilibrada”, revelaron los informantes.

Presuntamente, una de las razones por las que terminaron fue porque la celebridad de orígenes cubanos se sintió "asfixiada" por la estrella de Top Gun, ya que siempre quiso influir en distintos aspectos de la vida de Ana, desde su imagen pública hasta decisiones profesionales.

Si bien la actriz lo tomó como un gesto de apoyo al inicio, con el paso del tiempo, la dinámica de Tom se volvió “sofocante”. Cuando ella decidió ponerle un alto y pedirle espacio, la relación comenzó a ir en picada hasta que terminaron.

Por su parte, se reporta que Tom aceleró su relación con Ana por la emoción de salir con alguien más joven que él hasta el punto de querer llevarla al altar con menos de un año de relación.

Tras casi un mes de haberse separado, los actores han estado en buenos términos y no descartan unirse de nueva cuenta en el futuro pero para protagonizar proyectos juntos.

Una de las fuentes asegura que Cruise está abierto a vincularse profesionalmente con su ex; sin embargo, sigue “molesto” porque “tenía muchas esperanzas y ahora tiene que enfrentarse a su gran miedo de que, de alguna manera, no sea apto para salir con alguien”.

El informante detalló que Tom siente que Ana de Armas lo utilizó mientras salió con él y que “pasó de ser apasionada a ser fría en cuanto dejó de necesitarlo”.