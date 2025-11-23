El certamen de Miss Universo 2025 concluyó, pero la polémica en torno a la ganadora no ha finalizado, de hecho, va en aumento debido a algunas declaraciones que se han dado en torno a su coronación y los rumores sobre fraude.

Petróleos Mexicanos (Pemex) difundió un comunicado oficial para deslindarse de la polémica desatada tras la coronación de Fátima Bosch como Miss Universo el pasado jueves , y las especulaciones sobre presuntos vínculos entre la empresa, su triunfo y su padre, Bernardo Bosch Hernández, quien trabaja como subdirector de Seguridad, Salud, Gestión Ambiental, Energética y Confiabilidad dentro de la petrolera desde octubre de 2025.

En medio de la polémica que circula en redes sociales, Pemex detalló que en febrero de 2023 firmó un contrato por 11 meses con dos compañías: Servicios PJP4 de México S.A. de C.V. y Soluciones Gasíferas del Sur S.A. de C.V., empresas mencionadas en los medios de comunicación internacionales por su supuesta cercanía con figuras del certamen de belleza y presuntamente vinculadas a la elección de la ganadora de este año.

Estas empresas están relacionadas en propiedad a Raúl Rocha Cantú, quien se hizo copropietario de Miss Universe Organization.

La petrolera aclaró que actualmente no existe ningún contrato vigente con dichas firmas y aseguró que, en su momento, el proceso se llevó a cabo bajo los lineamientos establecidos, siguiendo protocolos de transparencia y debido proceso.

A través de estas declaraciones, Pemex reiteró su compromiso con la ética corporativa, la integridad de sus trabajadores y las acciones para combatir la corrupción en todas las áreas de la institución.

Asimismo, aclaró la razón detrás de la felicitación que se emitió para Bosch a través de sus cuentas de redes sociales luego de que ganara el certamen y que elevó la polémica y los rumores sobre su vínculo a través de Bosch con el concurso.

La empresa mexicana explicó que la felicitación publicada en su cuenta oficial de X fue únicamente como parte del “entusiasmo popular” por el triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo 2025.

Según dejó en claro en su comunicado, esta publicación no hay relación entre Pemex y los organizadores de Miss Universo ni con sus directivos, como se ha afirmado en los últimos días tras la coronación de la tabasqueña de 25 años. Cabe destacar que Bernardo Bosch fue acusado de sobornar a Raúl Rocha Cantú para que le diera la corona a su hija.

La polémica inició tras el mensaje de felicitación publicado por Pemex, lo que generó cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés debido a la trayectoria de Bernardo Bosch dentro de la empresa mexicana.

El mensaje en cuestión dice: “La familia petrolera felicita a Fátima Bosch Fernández por su logro como Miss Universo 2025. Hija de nuestro compañero Bernardo Bosch Hernández”.