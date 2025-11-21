El triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo 2025 ha dividido opiniones: por un lado, están los que apoyan a la tabasqueña y, por el otro, los que creen que la victoria la merecía alguien más; a estas criticas se ha sumado la reacción de la exreina de belleza y también ganadora de Miss Universe 2021, Andrea Meza, quien fue captada seria y sin aplaudir cuando Bosch recién celebraba su victoria. "No puede ocultar que la corona no era para México", señalaron los usuarios de redes sociales.

En un inicio, que Fátima Bosch ganara Miss Universo 2025 trajo alegría a la mayoría de los mexicanos, pero conforme han pasado las horas, algunos internautas han cuestionado su victoria en el certamen de belleza, debido a que ha circulado información oficial que revela que algunos exjueces del concurso han amenazado con demandar porque el resultado perjudicó a otras participantes, ya que se sabía desde antes que ganaría la representante de México, así lo reveló el exjuez Omar Harfouch a People.

Con este panorama es que la polémica sigue en redes sociales y la reacción de Andrea Meza llegó para hacer crecer más el escándalo. En el video que circula en redes sociales se ve a Fátima Bosch celebrar en el escenario de Miss Universo, mientras saluda al público, el cual luce feliz y la ovaciona.

Fátima continúa caminando por el escenario y saludando al público, pero llega un momento en el que se pone frente a Andrea Meza y la exreina de belleza no sonríe, no le aplaude y, tampoco, se ve contenta, al contrario, luce muy seria y hasta hace una “mueca”, según comentan los usuarios de las redes.

Inmediatamente, los internautas reaccionaron al video de Andrea Meza y comentaron que ella estaría mostrando su descontento con la decisión: “México NO merecía la corona, era linda y todo pero esa corona era de Costa de Marfil”, “Ni Andrea Meza puede disimular que no, la corona no era de México, es mi opinión pero creo que la corona era de Costa de Marfil o Filipinas fueron las mejores, todos saben que la elección fue dedazo”, “Hasta Andrea Meza está impactada como todos nosotros” y “Ni Andrea se lo cree” fueron los mensajes de los usuarios.

Sobre su polémica reacción, Andrea Meza no se ha pronunciado al respecto, pero sí compartió un video en sus historias de Instagram en el que se ve abrazando y felicitando a Fátima Bosch tras haber ganado el concurso de belleza.