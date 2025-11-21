Maite Perroni se defendió con fuerza y lanzó un duro mensaje a todas las personas que en los últimos días la han criticado por su apariencia física, luego de que se hiciera viral un video en el que aparece junto con Christopher Uckermann. La exintegrante de RBD contó que actualmente pesa 72 kg, pero que llegó a pesar 94, situación que a ella no le preocupa, pues acepta los cambios y los procesos que está atravesando. “Nunca seremos suficientemente flacas”, sentenció.

En días pasados, la actriz y cantante fue una de las invitadas especiales en la inauguración del Congreso Distrito Creativo organizado por el gobierno de El Salvador. A dicho evento acudió acompañada de Uckermann y, tras su participación, las redes sociales hicieron comentarios sobre el peso de la famosa, señalando que “no lucía” como antes de convertirse en madre.

El nombre de Maite se volvió tendencia y una buena parte de los internautas opinaron al respecto, por eso ffue que la cantante tuvo que salir a defenderse y lo hizo con un video que compartió a través de sus redes sociales.

“Hola, soy Maite Perroni. Peso setenta y dos kilos. Y eso que no me he visto cuando pesaba noventa y cuatro. Nunca pensé que el tema de mi peso se volvería un tema tan relevante. Mucho menos cuando en el mundo y en nuestro país, evidentemente están pasando cosas que sí son importantes", comenzó diciendo en su mensaje.

La exintegrante de RBD aseguró que las críticas sobre su cuerpo no la han afectado: “La verdad, me río, porque mientras algunas personas están muy ocupadas en analizar mi cuerpo como si se tratara de dar un informe financiero, yo estoy viviendo mi presente, estoy ocupada criando a mi hija, estoy viviendo mi vida real”.

Aseguró que si decidió hablar del tema fue porque puede ayudar a otras personas que están pasando por lo mismo que ella. “Naturalmente, no estoy pensando en esto, pero esta situación me hizo ver que hay tres posibilidades. Una es victimizarme, ponerme a llorar y sentirme supermal por toda la violencia digital. La segunda es... no decir nada y no hacer nada para no hacer este tema más grande. Y tres, abrir una conversación, una conversación que va más allá de mí”, precisó.

Maite Perroní enfatizó: “Hemos tratado de cambiarnos a nosotros mismos por encajar en los estereotipos que nos ha dictado la sociedad y nos hemos olvidado de quiénes somos en realidad. Vivimos en una sociedad en donde nunca se es suficiente. Nunca seremos suficientemente guapas, suficientemente inteligentes, suficientemente talentosas, suficientemente trabajadoras, suficientemente flacas. Como si de eso dependiera nuestro valor”.

Finalmente, aseguró que el verdadero poder está en “aceptar cada una de las etapas de la vida, está en poder abrazar nuestros procesos con amor. Cada cuerpo es diferente. Cada cuerpo tiene una historia que contar. Y no somos perfectos. Vamos cambiando y vamos envejeciendo (…) nunca permitan que la opinión de los demás defina su valor. Mientras tanto, yo seguiré sanando, dejando ir lo que ya no es, las narrativas falsas sobre mí que no me pertenecen, descubriendo mis propios tiempos, aceptando mis cambios, abrazando mis procesos, viviendo mi vida con mucho amor y agradecimiento”.