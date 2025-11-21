Apenas se van a cumplir 24 horas de que la mexicana Fátima Bosch se convirtiera en la Miss Universo 2025 y la polémica sobre su coronación sigue tomando fuerza.

Omar Harfouch, quien días antes del certamen de belleza renunció a formar parte del jurado tras señalar irregularidades en la selección del top 30 de las reinas de belleza, concedió una entrevista a la revista People horas después de la victoria de la tabasqueña para anunciar las acciones legales que emprenderá contra los organizadores.

Dijo que se estaba esperando a que, como lo había predicho un día antes en otro medio de comunicación, Miss México ganara en Miss Universo 2025 para presentar la demanda con la finalidad de hacerle "justicia a los concursantes, especialmente a los 106 países que fueron expulsados tres días antes del programa por una misteriosa 'entidad'".

"Estaban esperando a ver si ganaba Miss México antes de empezar a emprender acciones legales, y ella ganó ", afirmó.

Sobre la "entidad" que menciona, Harfouch se refirió a un "jurado improvisado" para elegir a las finales que supuestamente fue creado días antes de la gran final del certamen de belleza.

Hecho que fue desmentido por los organizadores de Miss Universo Tailandia ese mismo día.

Sin embargo, luego de que Fátima Bosch triunfara sobre Praveenar Singh, Miss Tailandia, Omar Harfouch en sus declaraciones para People dijo que su predicción se sostenía debido que el empresario Raúl Rocha, copropietario de Miss Universe Organization, lo había presionado para que su voto fuera a favor de la mexicana.

Esto debido a que el padre de Miss México, Bernardo Bosch, supuestamente tiene negocios con Raúl Rocha.

¿Por qué Omar Harfouch renunció a ser jurado en Miss Universo 2025?

El pasado 18 de noviembre, en sus redes sociales, Omar Harfouch explicó cuáles fueron sus razones para renunciar a ser jurado en Miss Universo 2025.

Resigned Miss Universe Judge Considering Legal Action to 'Bring Justice to Contestants' amid Claims of Misconduct (Exclusive) https://t.co/c6PPvGQusg — People (@people) November 21, 2025

Su declaración la basó en dos puntos:

Dijo que se realizó una "votación secreta" en la que se seleccionaron a 30 concursantes, la cual fue realizada por "por personas que no son miembros oficiales del jurado", entre ellas una persona que está afiliada a la organización de un país participante. "No podía estar ante el público y las cámaras de televisión, fingiendo legitimar un voto en el que nunca participé".

Sobre esta postura, el comité organizador de Miss Universo 2025 publicó un comunicado deslindándose de los señalamientos.

Aclaró que el 17 de noviembre publicó un "comité de selección oficial del Programa Beyond the Crown", el cual operaria de forma independiente del concurso y del que estaba informado Harfouch.