Luego de que Fátima Bosch se convirtiera en la cuarta mexicana en coronarse como Miss Universo tras el foco recibido por el enfrentamiento que tuvo con Nawat Itsaragrisil, organizador del evento, algunos medios internacionales han destacado el merecido lugar de la tabasqueña y otros han sembrado la duda alrededor de la premiación.

Medios como la BBC de Londres hicieron el recuento de las polémicas a las que se enfrentó Miss México en su camino a la corona, mencionando que existen dudas sobre si los organizadores del certamen de belleza le dieron el triunfo sobre Miss Tailandia, Praveenar Singh, para "compensar el escándalo anterior".

Por su parte el medio colombiano T13 menciona que una de las controversias que están girando entorno al triunfo de Fátima Bosch se debe que entre las integrantes del jurado estaba su compatriota Andrea Meza, quien es la tercera mexicana en ganar este mismo certamen, siendo esto -aparentemente- un argumento que habría inclinado el resultado en beneficio de México.

Al igual que otros medios internacionales que están abordando el tema, T13 señala que en redes surgió la inquietud de la posible influencia en la decisión final que pudo haber tenido del empresario mexicano Raúl Rocha, dueño mayoritario de la marca Miss Universo y que ejercer como su presidente.

Este último punto también lo aborda el medio tailandés Naewna, el cual destacó en su portada la reacción de un exmiembro del jurado, Omar Harfouch, que renunció días previos cuestionando la imparcialidad de los integrantes del jurado de Miss Universo 2025.

"Miss México es una ganadora falsa. Yo, Omar Harfouch, declaré ayer en exclusiva en Americain HBO, 24 horas antes de la final de Miss Universo, que Miss México ganaría—porque Raúl Rocha , propietario de Miss Universo, está en negocios con el padre de Fátima Bosch ", publican.

Otro portal de noticias tailandés que reconoció la victoria de Fátima Bosch, pero dejó entre ver las dudas que su público tuvo al respecto fue Vnexpress.

En su nota sobre la coronación de Miss Universo 2025 destacaron que "muchos espectadores dijeron que se sorprendieron cuando la concursante mexicana ganó" e incluso pusieron en duda si la belleza de Fátima Bosch era tal como para ganar la corona de este año.

Cabe destacar que, en la mayoría de los medios como el Clarín de Argentina, Radio Francia Internacional (RFI), News Nation Now de Estados Unidos, destacaron la participación de Fátima Bosch en Miss Universo como víctima de bullying durante su participación en el concurso.