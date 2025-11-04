Victoria Kjær Theilvig, la actual Miss Universo, se pronunció sobre el trato irrespetuoso que recibió Miss México, Fátima Bosch, luego de que Sr. Nawat, representante de la Organización Miss Universo Tailandia (MUT), arremetiera contra la mexicana en la ceremonia de entrega de bandas del certamen.

"Esto es acerca de los derechos de la mujer. Lo siento mucho que tengamos que hacer algo más grande. Tenemos respeto por todos pero así no es como pueden ser las cosas. Destrozar a otra chica es más que irrespetuoso y no es nada que yo como persona pueda apoyar. Por eso estoy tomando mi abrigo y me voy", dijo Victoria Theilvig antes de abandonar el evento.

Después de la polémica, Miss Universo se volvió a pronunciar sobre el suceso pero ahora en Instagram, donde destacó lo orgullosa que se siente de Fátima Bosch al levantar la voz y pedir respeto.

"Defenderte por ti mismo no siempre es fácil, pero es uno de los actos más importantes de autoestima y fuerza que puedes mostrar. Significa saber lo que vales, establecer límites, y no permitir que nadie ni nada menoscabe tu voz o tu valor.

Se trata de reconocer que tienes derecho a ser escuchado, a expresar tus opiniones y a perseguir tus sueños, independientemente de cualquier obstáculo que pueda surgir en tu camino. ¡Ya es suficiente, y nuestras voces serán escuchadas alto y claro!", dijo la reina de belleza.

El apoyo de la Miss Universo hacia Fátima Bosch fue aplaudido en redes sociales, donde los usuarios destacaron no solo el respaldo de Victoria sino también de Miss Irak, Hanin Al Qoreishy, la única representante que abandonó la ceremonia a lado de la mexicana.

En las redes de Miss Universo Iraq enviaron un mensaje de apoyo para Fátima:

En Miss Universo IRAQ, estamos firmemente contra cualquier forma de falta de respeto. Nos sentimos profundamente conmovidos por el reciente incidente que involucra a Miss Universo México, y queremos dejarlo claro : siempre nos pondremos de pie y caminaremos junto a quienes se enfrentan a tales desafíos.