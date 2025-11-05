Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia, no aguantó más la presión que generó la polémica discusión que tuvo con Miss México, Fátima Bosch, que se salió de control hasta el grado de insultarla y llamarla "tonta".

En al menos dos ocasiones, el director del certamen de belleza ha intentado disculparse. En una, alude a los hechos asegurando que tras el incidente personalmente habló con las 75 reinas de belleza.

"Si alguien no se sintió bien, si alguien se sintió incómodo, si alguien se sintió afectado, me disculpo con cada uno, pero ya me disculpé, al menos, con las chicas de la habitación", comentó Nawat Itsaragrisil en un video que fue difundido en sus redes sociales.

No obstante, el drama no paró ahí ya que durante un evento público, el hombre volvió a pedir perdón, ahora, ante los micrófonos de la prensa internacional, donde buscó dar su versión de los hechos.

"Soy humano. No quería hacer nada de eso, pero no puedo eximirme de la responsabilidad ni a mí ni a mi equipo, ni al delegado...Pido disculpas a la concursante y a los fans de todo el mundo", dijo mientras lloraba y se limpiaba las lágrimas.

Momentos después, lo que pareció un acto para demostrar su grado de arrepentimiento, se paró otra vez ante las cámaras a disculparse en donde volvió a quebrarse al grado de que le pide a su equipo le pasen un pañuelo.

Cabe recordar que la agresión contra Fátima Bosch ocurrió durante la ceremonia de bandas donde Nawat Itsaragrisil terminó llamando "tonta" a la mexicana.

El organizar pidió al personal de seguridad sacar del salón a Fátima luego de que ella le hiciera ver que le había faltado al respeto.

Hecho que provocó que otras concursantes se levantaran de su asiento y salieran junto con ella.

Reacción que provocó que una vez más, Nawat perdiera el control amenazando con sacar del certamen de belleza a quien se uniera a Miss México.

¡Perdónenme!



Las disculpas de Nawat Itsaragrisil en redes sociales no han sido tomadas de buena manera, ya que varios cibernautas cuestionan su sinceridad y revelan su indignación ante el maltrato hacia Fátima Bosch.

