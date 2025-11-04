Fátima Bosch, Miss México 2025, ya salió con un poderoso mensaje a pronunciarse públicamente tras la polémica que protagonizó con Nawat Itsaragrisil, director del certamen Miss Universe en Tailandia y copropietario de Miss Universe Organization.

"Vine a ser una voz, no una muñeca que vestir", dijo la concursante mexicana en un video difundido en redes sociales en el que aparece acompañada por un momento por Miss Ucrania, Sofiya Tkachuk.

Miss México aseguró no sentir miedo y continuará en la competencia de belleza, esto luego de que Nawat la insultará durante la discusión enfrente del resto de las participantes en la que la llamó “cabeza hueca”.

Dijo que tras el incidente se mantiene realizando las actividades previas al certamen lo que la ha mantenido alejada de las redes, con lo que confirma que continúa siendo una de las participantes.

"Estoy aquí más fuerte que nunca. Yo tengo un propósito, tengo cosas que decir, tengo pasos que ocupar. Estamos en el siglo XXI y yo no soy una muñeca", afirmó Fátima Bosch.

ENTÉRATE: Demi Moore deja a todos boquiabiertos con vestido transparente en la gala de LACMA

Reiteró que se mantiene comprometida con México y que su voz representa a "todas las mujeres y todas las niñas que luchan por causas".

#FátimaEnTailandia👑 "Yo no soy una muñeca para estarla maquillando, peinando y cambiandole la ropa, yo vine aquí a ser una voz para todas las mujeres", dice la Miss Universe México 2025👑, Fátima Bosch, tras la polémica en el certamen internacional



Vía: Si soy Josh pic.twitter.com/xrGTObTGDd — xevt - xhvt (@xevtfm) November 4, 2025

La polémica que protagonizo Fátima Bosh con Nawat Itsaragrisil ocurrió durante una de las reuniones previas al certamen en el que el organizador del certamen de belleza en Tailandia le reclama a la mexicana su disposición en participar en las actividades publicitarias de la ciudad sede.

TE INTERESA: Kris Jenner explota de celos tras revelaciones del tórrido romance entre Priscilla Presley y Robert Kardashian

Bosh, quien se muestra confundida, afirma que sí participará, pero en medio de las tensiones, Nawat le llama "cabeza hueca" y ordena al equipo de seguridad que la saquen de la sala.

Tras esta fuerte discusión, Miss México dijo sentirse “irrespetada como mujer”, pero momentos más tardes aclaró que todo se derivó de una confusión.

En su cuenta de Instagram sus seguidores han reconocido el valor de Miss México de alzar la voz: "Todas las personas merecemos respeto, nadie merece ser humillado y silenciado. Bravo, Fátima por defenderte ante el maltrato y demostrar valentía, eres una verdadera reina".