La ganadora de Miss Universo México 2025, Fátima Bosch, se encuentra en el escándalo luego de que se coronara en medio de críticas y señalamientos de parte de las demás participantes del certamen de belleza, quienes señalaron que no merecía ganar. Tras la polémica generada, Ximena Navarrete salió en defensa de la tabasqueña y aseguró que “la corona siempre cae donde tiene que caer”.

Fátima Bosch representará a México en la 74ª edición de Miss Universo que se llevará a cabo el 21 de noviembre de 2025, en la Impact Arena, en Pak Kret, Tailandia. Su victoria, lejos de alegrar a las participantes y a la audiencia en general, ha provocado descontento y cientos de señalamientos, ya que aseguran que se llevó la corona debido a “influyentismo”.

En el momento en el que Bosch fue anunciada como la ganadora del concurso, casi todas las participantes se bajaron del escenario como forma de protesta, para manifestar que no estaban de acuerdo con la decisión, ya que para ellas la ganadora tendría que haber sido Yoana Gutiérrez, Miss Jalisco.

27 de las 31 concursantes no felicitaron a Fátima; únicamente, las representantes de Tlaxcala, Tamaulipas, Yucatán y Veracruz abrazaron a la tabasqueña y le desearon lo mejor. El público presente también mostró su indignación ante el resultado ya que gritaron “¡Jalisco!, ¡Jalisco!”.

Tras toda la polémica, Ximena Navarrete, una de las personalidades más queridas de dicho certamen de belleza, opinó al respecto y condenó que Fátima Bosch esté siendo blanco de críticas y señalamientos por ganar Miss Universo México.

La exreina de belleza y ganadora de Miss Universo 2010 respaldó a la tabasqueña y pidió que la apoyen ahora que la mexicana buscará coronarse como la mujer más bella del universo.

A través de sus historias de Instagram, la tapatía compartió su punto de vista: “No vi el concurso, ya me salieron videos en redes de la coronación, de todo esto, que si la felicitaron unas y otras no, etcétera, como siempre si ustedes me siguen por este tema de los concursos les he dicho que la corona siempre cae donde tiene que caer. Seamos felices, vivamos en paz, apoyemos a Fátima que nos va a representar, es super hermosa, es super completa, encuentro mucho equilibrio en todo lo que veo”, señaló.

Agregó: “Me encanta que haya ganado Fátima, obviamente iba a ganar, ya ven que tengo un sexto sentido para esas cosas. Sigo a Fátima desde hace unos meses y cuando la empecé a seguir intercambiamos mensajes y yo le dije que esperaba que ganara”.

Por último, Ximena envió sus mejores deseos para Fátima Bosch y le dijo que tiene altas probabilidades de que le vaya muy bien en Miss Universo: “Espero que le vaya muy bien en Miss Universo, tiene muy buena chance y listo”, puntualizó.

@josemunquez Miss Universo 2010 Ximena Navarrete da sus primeras declaraciones de la coronación de Fátima Bosch tras todo el escándalo que se vivió en su noche de coronación. ♬ sonido original - 🅹🅾🆂🅴🅼🆄🅽🆀🆄🅴👑

¿Quién es Fátima Bosch, cuántos años tiene y qué estudió?

La ganadora de Miss Universo México 2025, Fátima Bosch Fernández, tiene 24 años y es originaria de Santiago de Teapa, Tabasco; estudió la licenciatura en Diseño e Indumentaria de Moda en la Universidad Iberoamericana, aunque también realizó estudios en la Nuova Accademia di Belle Arti (NABA) en Milán, Italia, y en el Lyndon Institute de Vermont, Estados Unidos.

