El matrimonio de rey Carlos III y Camila Parker estaría cerca de llegar a su fin en un momento crítico para el soberano: se ha dado a conocer que, en plena lucha contra el cáncer, la reina consorte se habría separado de su esposo, por lo que ya no estarían viviendo juntos y únicamente se dejan ver en pareja “por el bien” de la monarquía, así lo revelaron amigos cercanos de los reyes.

La relación de Carlos y Camila parece desvanecerse en medio de la crisis de salud que atraviesa el monarca, quien estaría gravemente enfermo debido al avance de su cáncer, así lo ha informado la prensa británica. El romance de esta pareja real comenzó en medio de la polémica hace más de 20 años, luego de que la princesa Diana dejara entrever que su entonces esposo le fue infiel con Camila.

Pero las cosas entre la pareja habrían cambiado en los últimos meses: de ser inseparables, pasaron a tener cada uno su propia casa y a “mantener” las apariencias por el bien de la monarquía y el pueblo, según revelaron amigos de Camila y Carlos a RadarOnline, quienes afirmaron que estos ahora llevan “vidas en gran medida separadas” a pesar de seguir apareciendo juntos.

Si bien Camila, de 77 años, lo ha acompañado regularmente a eventos oficiales, fuentes afirman que la pareja pasa gran parte de su tiempo de forma separada, y que la reina consorte prefiere estar en su casa, Ray Mill House en Wiltshire, que en las residencias reales que comparte con Carlos, de 76 años.

“Están mostrando un frente unido en público, especialmente porque Charles está enfermo, pero entre bastidores la imagen es muy diferente”, aseveró el informante. “Para Camila, Ray Mill es mucho más que una casa. Es donde se siente libre de las exigencias de la vida real. Siempre se ha aferrado a ella porque simboliza su independencia, y esa sensación de libertad se ha profundizado a medida que ha avanzado su matrimonio con Carlos”, indicó.

Sin embargo, las fuentes comentan que desde el inicio de su romance siempre fueron independientes, sin embargo, les sorprende que ahora Camila Parker está más distancia y separada: “Desde el principio acordaron que cada uno necesitaba su propio retiro”, mencionó.

Otra fuente dijo: “Están divorciados en todo menos en el nombre. Camila vive en Ray Mill la mayor parte del tiempo, mientras que Carlos se va a Highgrove o Clarence House. Es una fusión de apariencias y imagen de relaciones públicas en esta etapa”.

Los allegados a la familia subrayan que Camila sigue apoyando a su marido en público, consciente de su salud. Sin embargo, en privado, se dice que valora su independencia más que nunca. “Siguen comprometidos a su manera, pero no es el tipo de matrimonio que la mayoría de la gente reconocería (…) Carlos está absorto en su salud y sus responsabilidades, mientras que Camilla prioriza su tiempo en Ray Mill. En este punto, es la corona lo que los une, no la relación en sí", agregó.

Algunos seguidores de la familia real señalan que la situación que estaría atravesando Carlos con Camilla sería por obra del karma, ya que consideran que el monarca británico hizo sufrir a la princesa Diana cuando ella era su esposa, ya que le fue infiel con la actual reina consorte.