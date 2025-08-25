El príncipe Harry está “más solo que nunca” y se la pasa “llorando” amargamente debido a que no ha obtenido el perdón de la familia real y no lleva la vida que siempre soñó junto a su esposa Meghan Markle, según afirma una fuente.

Mientras Meghan intenta hacer crecer su imperio empresarial y de entretenimiento en California, Harry continúa en la lucha por regresar a su hogar en Reino Unido más solo que nunca, pensando que esta no es la vida que soñó al abandonar a la familia real en 2020 por la supuesta influencia de su esposa.

Una fuente le dijo a Radar Online que Harry le ha confiado a sus amigos más cercanos la opinión que tiene sobre la vida que lleva actualmente en Hollywood y el fracaso de sus proyectos; según les ha dicho, su actual vida no es la que imaginaba sería una vez que comenzaran con su vida en Norteamérica.

“Harry se siente más aislado que nunca. Meghan empieza su día antes del amanecer, se entrega a una carga de trabajo interminable y no delega tareas. Sus expectativas son tan exigentes que pone a todos nerviosos”, señaló la fuente real.

A pesar de que se ocupa en la organización de los Juegos Invictus y su labor benéfica, Harry prefiere llevar una vida tranquila junto a su esposa y sus hijos, sin tanta atención mediática y con una buena relación con la monarquía.

“Esta no es la vida que creía estar eligiendo”, señaló el insider sobre el príncipe.

“Antes consideraban sagrado el tiempo juntos, pero ahora Harry bromea diciendo que prácticamente tiene que reservar un espacio con su esposa. Lo toma a la ligera, pero en el fondo le molesta”, detalló.

La fuente cercana a los duques de Sussex ha dicho que Harry ha sido relegado a segundo plano en la vida profesional de Meghan, ya que ella no lo quiere dentro de sus proyectos ni lo considera para tomar decisiones en la marca que recientemente fundó, As Ever.

“La tensión radica en que Meghan quiere gestionar casi todo ella sola. Ya no incluye a Harry como antes, salvo algún que otro reconocimiento. Él se siente marginado, y la mayoría de las noches no tiene nada que hacer mientras ella está ocupada con llamadas o con asuntos de su marca”, apuntó la fuente.

Según cita Radar, la madre de Meghan, Doria Regland, ha tenido que contratar niñeras para que se hagan cargo de sus hijos Archie y Lilibet, cosa que tiene disgustado a Harry ya que no pasa tiempo con ellos durante el día y no apoya en su crianza.

“Harry ha estado presionando a Meghan para que dé un paso atrás y se tome un verdadero descanso para que puedan pasar tiempo de calidad juntos”, dijo otra fuente.

“Él entiende lo mucho que le importa su negocio, pero siente que su matrimonio está pasando a un segundo plano”, agregó.