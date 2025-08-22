Georgina Rodríguez volvió a acaparar todas las miradas en Instagram al compartir una serie de imágenes que combinan sensualidad, elegancia y lujo.

La modelo española, de 31 años, posó frente al Mar Rojo con un conjunto blanco minimalista de la marca Alo, compuesto por un top deportivo y shorts ajustados que resaltaban su figura atlética.

La puesta de sol sirvió como telón de fondo perfecto para una sesión que irradiaba confianza y glamour.

Además del estilismo veraniego, Georgina Rodriguez lució una impresionante joya en su mano, aunque no se trataba del anillo de compromiso de 30 quilates que Cristiano Ronaldo le habría entregado recientemente, sino de otro diamante que ya ha mostrado.

La publicación llega justo después de que la pareja anunciara su compromiso tras casi diez años juntos. En una emotiva declaración en redes, Georgina escribió: “Sí acepto. En esta y en todas mis vidas”, confirmando así la noticia que sus seguidores venían sospechando desde hace semanas.

Los rumores sobre el compromiso comenzaron a circular cuando la modelo compartió imágenes de una cena decorada con detalles románticos, como cojines bordados con las iniciales “CG” y arreglos florales blancos. También compartió fotografías de cómo sus hijos disfrutaron la tarde.

En su reality show de Netflix, Georgina Rodríguez reveló que sufrió tres abortos espontáneos antes de perder a su hijo recién nacido. “Tenía mucho miedo en cada ultrasonido. Me sentí muy tensa porque ya había tenido tres abortos anteriores y volví a casa hecha pedazos”, dijo.

Georgina es madre biológica de Alana y Bella. Ella y CR7 perdieron trágicamente al hermano de Bella, Ángel, cuando murió durante el parto en abril de 2022. Los otros hijos del futbolista son Cristiano Jr. y los mellizos Mateo y Eva. Sin embargo, Georgina acoge a todos como sus hijos.

La pareja se conoció cuando el deportista jugaba en el Real Madrid y visitó una tienda Gucci en la que trabajaba la ahora empresaria y comenzaron a salir en 2017. Aunque no se han casado, se rumora que tienen un acuerdo prenupcial que protege a Georgina Rodríguez en caso de una separación.

Cristiano Ronaldo ya no juega en los mejores clubes del mundo, pero es el jugador estrella del Al-Nassr de Arabia Saudita.

Mientras tanto, Georgina Rodríguez muestra sus viajes por el mundo, los lujosos bolsos de colección que compra y sus extenuantes rutinas de ejercicio con las que se mantiene como una de las españolas más guapas del mundo del espectáculo.