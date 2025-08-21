La actriz Érika Buenfil y su hijo Nicolás reportaron este jueves que les robaron un par de computadoras de su auto en Plaza Mítikan pese haber dejado el vehículo cerrado y cerca de los guardias de seguridad.

"¡Qué decepción!", dijo la influencer en un video publicado durante la madugrada de hoy en su cuenta de Tiktok.

Buenfil relató que el incidente sucedió la noche del miércoles luego de ir a cenar a la plaza en compañía de su hijo y un sobrino, luego subieron al auto, el cual no mostraba ningún signo de violencia y después de un rato notaron la falta de los equipos.

Reconoció que fue un error haber dejado las laptops en el vehículo, aunque destacó que pese haber solicitado ayuda para localizarlas el personal no cooperó.

"Les ponían una traba tras otra, los chicos decían: 'De una manera tenemos que accesar a lo mejor a las cámaras'. Nunca nos ayudaron en nada, al contrario, se pasaban la pelota de un lado a otro", dijo.

Érika Buenfil aseguró que trataron de buscarlas ya que el localizador marcaba que las computadoras estaban en la plaza, pero después de un rato las apagaron.

Reprochó la falta de seguridad en espacios de esta clase que cuentan no sólo con el personal sino también con cámaras de vigilancia.

"Este tipo de plazas tan modernas y tan llenas de cosas, a veces uno dejas una chamarra en el carro y uno ya no se siente seguro", señaló.

Por su parte, Nicolás relató que minimizaron el riesgo de dejar los equipos de cómputo por haber quedado cerca del personal de seguridad, quienes posteriormente se negaron a mostrarle las cámaras.

El incidente ocurre seis después de ser reabierta la plaza tras registrarse un problema en sus elevadores donde dos personas resultaron afectadas y personal de Protección Civil de alcaldía Benito Juárez interviniera para que se revisaran los protocolos de seguridad del Centro Comercial Mítikah.