El legendario vocalista del grupo Coda, Xava Drago, murió este jueves a 12 días de informar que había sido desahuciado.

" Xava nos dejas tu legado eterno", así dio a conocer la noticia la banda de rock, quien en un mensaje de despedida reconoció su gran talento, envió condolencias a su familia y agradeció el apoyo de los fans, amigos y equipo médico que estuvo a su lado en busca de su recuperación.

"Xava siempre fue un guerrero, amaba lo que hacía, siempre intenso, siempre apasionado, estamos profundamente agradecidos por haber compartido la vida y el escenario con él", afirmaron.

Drago tiene una de las voces más reconocidas en el ámbito de la música, será recordado por su interpretación de canciones como "Aún", "Sin ti no sé continuar", "Tócame", entre otras.

Hace unas semanas, el líder de Coda, de 54 años, apareció en un video en el que se le veía más delgado y con dificultades para respirar, en él agredió el apoyo y cariño que estaba recibiendo de todos a su al rededor para enfrentar, según medios del espectáculo, al cáncer de estómago.

Mensaje de despedida de Xava de Coda

Aunque aseguró estar con todas sus fuerzas buscando su recuperación, el pasado 9 de agosto publicó un mensaje de despedida en el que no sólo dijo que ya no había nada que los doctores pudieran hacer sino que también abrió su corazón.

Acompañado con una foto plantado en el escenario y mostrando una gran sonrisa, el mensaje de Drago decía:

"Me queda agradecer de corazón a mi padre; mis hermanas, que han sido unos ángeles; mis sobrinos; a mis amadas Ela, Nicole y Sofia; a todos los Staff y Crew que trabajaron conmigo alguna vez; managers y promotores; a todos mis compañeros artistas , por tanta buena onda ".

También se despidió de todos sus seguidores que por décadas corearon su música y asistieron a los conciertos, además recordó tenía material inédito"

"Sobre todo a los fans, que han estado conmigo durante tantos años y se han portado como unos ángeles, lo único que me queda, es que pronto tendrían material que grabé hace poco y decirles gracias infinitas".

Como parte del apoyo que Coda le estaba dando a Drago se realizaron varios tributos, colecta de donaciones y se presentaron en programas de televisión para recordar el impacto que tuvieron en la juventud de los 80 y 90.