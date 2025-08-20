Lindsay Lohan acalló las críticas y rumores sobre supuestas cirugías plásticas y tratamientos "extraños" en su rostro a través de una publicación que hizo en redes sociales, en la que se lució más bella que nunca al natural.

La actriz de Otro Viernes de Locos compartió dos selfies tomadas en su casa, en las que aparece presumiendo su cara sin gota de maquillaje y con su cabello rubio atado en un moño estilo messy.

En las fotos, compartidas en su cuenta de Instagram, la actriz se vio ataviada con una pijama negra de satén con bordes blancos; también lució una fina cadena de oro en su cuello. “¡Cara fresca y lista para dormir!”, escribió la estrella de 39 años bajo la publicación.

Antes de que las imágenes se hicieran virales en redes sociales, sus fanáticos no tardaron en comentar y halagar a Lindsay por verse bella sin maquillaje. En otros comentarios que se leen en el post, los usuarios expresaron su sorpresa y le preguntaron qué cirugías se ha hecho para verse de esta manera y cuáles son sus secretos para rejuvenecer.

En las últimas semanas, mientras promocionaba la secuela de Viernes de locos, la celebridad acaparó la atención mediática por dejarse ver a sus 39 años más bella y joven que nunca.

Los internautas han dicho que la celebridad se ve irreconocible en este momento y que sus secretos de belleza le han ayudado al máximo después de pasar años en rehabilitación y superando sus problemas con las adiciones.

Según comentan sus fans, la actriz “ha encontrado la fuente de la juventud” a los casi 40 años. Hasta el momento la actriz ha negado cirugías plásticas, por el contrario, ha dicho que su cambio radical y rejuvenecimiento se lo debe al tiempo que se tomó para recuperarse mental y físicamente, además de que se ha sometido a tratamientos dermatológicos.

Durante una entrevista con la revista Byrdie, la estrella detalló: “Me esfuerzo mucho por ser constante con mis rutinas para sentirme lo mejor posible. Eso incluye visitas regulares a mi dermatóloga de Los Ángeles, la Dra. Monika Kiripolsky, siempre que estoy en la ciudad por trabajo”.

“Ella me ayuda a mantener la piel sana y radiante, especialmente durante los descansos del maquillaje pesado en el set”, agregó.