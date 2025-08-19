La exitosa actriz Halle Berry cumplió 59 años el pasado 14 de agosto y no ha parado de posar durante las vacaciones por su cumpleaños.

A través de Instagram, la celebridad presume que pasa por un excelente momento de su vida. Deslumbró ataviada con diferentes modelos de bikinis en el paradisíaco destino donde se encontraba.

Lució una figura fenomenal ataviada con un bikini dorado, más tarde cambió a uno blanco y fue la sensación al usar un bikini en color negro y otro en rojo. Aunque no indicó dónde estaba, el paisaje sugiere que disfruta de la Polinesia Francesa.

“¡Gracias de corazón por todos los hermosos deseos de cumpleaños! ¡Todos están para mí y me hacen sentir tan bien!”, escribió en redes sociales.

Recientemente dijo que no le teme al envejecimiento, pues ahora se siente mejor y más fuerte que en sus años de juventud.

Las fotos de Halle Berry salen a la luz luego de que su expareja David Justice la criticara por “no cocinar ni limpiar” cuando se casaron en los años 90.

El ex beisbolista dijo en el podcast All the Smoke que solía pensar: “Si tenemos hijos, ¿será esta la mujer con la que quiero tenerlos y formar una familia? Y en ese entonces, de joven, ella no cocinaba, no limpiaba, no parecía realmente maternal”, señaló.

Agregó que finalmente se dio cuenta de que “ésa no era la persona con la que quería pasar su vida”, y dijo que más tarde comenzó a comprender que el matrimonio podría haberse salvado si hubiera “sabido sobre la terapia”.

Halle Berry ironizó sobre el comentario machista de su expareja en una de las fotos que subió a redes sociales y escribió: “¡Ufff…! Cocinar, limpiar y ser madre”, mientras se mostraba riendo. Los seguidores de la actriz también se burlaron.

Halle Berry responds to her ex-husband, former MLB player David Justice, after he claimed he divorced her because she doesn’t cook or clean. pic.twitter.com/65h5glQN6f — The Art Of Dialogue (@ArtOfDialogue_) August 14, 2025

Muchos fanáticos criticaron a Justice, tres veces All-Star de la MLB y dos veces ganador de la Serie Mundial, que jugó con los Bravos de Atlanta y los Yankees de Nueva York durante sus 14 temporadas en la liga.

Halle Berry triunfa en el terreno profesional y personal. Está saliendo con el músico Van Hunt. fueron vinculados sentimentalmente por primera vez en 2020 y confirmaron su relación ese mismo septiembre.

Anteriormente estuvo casada con su primer esposo, David Justice, de 1993 a 1997. Luego, se casó con su segundo marido, el cantautor ganador Eric Benét, durante cuatro años entre 2001 y 2005. En 2008, dio la bienvenida a su hija, Nahla Ariela Aubry, con Gabriel Aubry.

La actriz también comparte un hijo de 11 años, Maceo-Robert Martínez, con su tercer esposo, Olivier Martínez. Se casaron en 2013 y se separaron tres años después. Sin embargo, la batalla legal de su divorcio se alargó hasta 2023.

Ahora Berry y Hunt disfrutan enamorados de la vida. Recientemente celebraron su cuarto aniversario.