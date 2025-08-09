A sus 58 años, Halle Berry deslumbró con una figura de impacto. En una reciente publicación de Instagram, la actriz irradió belleza ataviada con un sofisticado traje de baño negro de una sola pieza, con escote pronunciado y detalles en blanco que delinean su figura tonificada.

La imagen, tomada durante unas vacaciones, muestra a Berry pescando con un sombrero y gafas de sol. También compartió imágenes de cañones, lagos y cómo preparó su propio pescado.

Su cabello suelto en ondas suaves y su expresión tranquila reflejan una mujer que ha abrazado cada etapa de su vida. En un mundo saturado de filtros y retoques, Berry apuesta por la naturalidad, convirtiéndose en un símbolo de belleza real y empoderamiento femenino. Su publicación no tardó en generar miles de reacciones.

Halle Berry está a punto de cumplir 59 años, el próximo 14 de agosto. Recientemente dijo que no le teme al envejecimiento, pues ahora se siente mejor y más fuerte que en sus años de juventud.

Halle Berry triunfa en el terreno profesional y personal. Está saliendo con el músico Van Hunt. fueron vinculados sentimentalmente por primera vez en 2020 y confirmaron su relación ese mismo septiembre.

Anteriormente estuvo casada con su primer esposo, David Justice, de 1993 a 1997. Luego, se casó con su segundo marido, el cantautor ganador Eric Benét, durante cuatro años entre 2001 y 2005. En 2008, dio la bienvenida a su hija, Nahla Ariela Aubry, con Gabriel Aubry.

La actriz también comparte un hijo de 11 años, Maceo-Robert Martínez, con su tercer esposo, Olivier Martínez. Se casaron en 2013 y se separaron tres años después. Sin embargo, la batalla legal de su divorcio se alargó hasta 2023.

Ahora Berry y Hunt disfrutan enamorados de la vida. Recientemente celebraron su cuarto aniversario y la actriz contó al medio Marie Claire cómo se conocieron.

“Fue la primera vez que estuve locamente enamorada antes de tener sexo. En el momento en que comencé a sentir que me entendía a mí misma y lo que había estado haciendo mal, el hermano de Van, a quien conocía desde hacía muchos años, vino a mí y me dijo: ‘Deberías conocer a mi hermano’”, relató.

“Por la naturaleza de cómo sucedió esto, tengo la convicción de que esto es todo. Esta es mi persona”, añadió.