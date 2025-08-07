¿Sabes cómo inició Abelito su aventura en el mundo del espectáculo?, el participante de La Casa de los Famosos ha dejado varias pistas cuando ha contado varias anécdotas de su singular familia.

Con orgullo y emoción, platicó sobre sus padres, quienes también son de baja estatura, lo que contrasta con el resto de la familia.

Contó que sus papás tienen nueve hermanos cada quien, y que ellos son los únicos de distinta talla, pero que eso los ha impulsado a luchar por sus sueños y a trabajar.

"Son 10 hermanos del lado de mi 'amá y 10 hermanos del lado de mi 'apá... Mi mamá es la única chiquita de su familia y mis tíos son grandotes, bigotonsones, bien dados", dijo.

¿Quiénes son los papás de Abelito?

Los papás de Abelito se llaman Cristina Romero Álvarez y Abel Sáenz Martínez, actualmente viven en Tabasco, Zacatecas.

"Mi papá fue ganadero, pero luego se metió al circo y ahí empezó la aventura", relató emocionado.

Su papá trabajó 15 años en el circo entreteniendo al público y en ocasiones lo acompañaba el tiktoker, mucho antes de ser creador de contenido, a realizar diferentes rutinas en los espectáculos que los contrataban.

Debido a las oportunidades que la comedia les dio, también llegaron a amenizar fiestas infantiles disfrazados de payasos, donde Abelito se pintaba la cara, usaba ropa colorida o sombreros y se hacía llamar "Frijolito".

Al hablar de su mamá, Abelito contó que ella vivió un tiempo en Estados Unidos donde quería trabajar en Hollywood, pero su desconocimiento del idioma y un accidente truncaron el sueño de ser estrella.

"Mi mamá sufrió varios accidentes, la atropellaron quedó un poco mal... la atropellaron en Los Ángeles, la operaron bastante y aun así se rifó dos hijos, que fui yo y mi hermano".

Sus padres cuentan con una tienda de jugos y abarrotes, de donde obtuvieron los recursos económicos para apoyar a Abelito con su licenciatura en Economía en la Universidad de Zacatecas.

¿Quién es la inspiración de Abelito?

Entre los actores de nivel mundial que Abelito ha dicho que son su inspiración está Peter Dinklage, actor de estatura baja que saltó a la fama por la controvertida serie "Games of Thrones" al personificar a "Tyron Lannister".