El "primer vistazo" al nuevo vehículo mexicano Olinia está siendo criticado en redes sociales luego de que este miércoles el gobierno federal anunciará que el próximo 7 de junio presentará el prototipo.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum se mostró un video animado del diseño final del miniauto fabricado por la primera armadora mexicana.

El video que dura menos de 30 segundos ilustra la capacidad y la facilidad con la que sus compradores podrán usarlo.

Las críticas y bromas se enfocaron en su pequeño tamaño, cuestionaron la innovación del miniauto eléctrico.

Otros lo compararon con un tamagochi, famoso juguete de bolsillo de los 90, además con icónicos autos de caricatura como el diseñado por Homero Simpson y con los que aparecen en Bob Esponja.

¿Cuáles fueron las críticas contra el miniauto Olinia?

" El centro de gravedad es muuuy bajo, ya se ven venir las volcaduras y accidentes", dijo LePetitLoup

" La neta mejor hubieran hecho mototaxis ",

"Con un montón de esos vamos a parecer la India ", dijo Compacachorro.

"No parece prototipo, sólo pidieron a la IA hacer un video", criticó Enrique.

"Sirve más el de Fischer Price", escribió Adrián Medoza

Los comentarios se enfocaron más en "destrozar" el diseño de Olinia, otros cibernautas aplaudieron que fuera un proyecto mexicano, aunque también expresaron su desagrado con el estilo del miniauto eléctrico.

"Parece un carro como los de China. Pura funcionalidad, nada de diseño. No está mal, pero pues ojalá que verdaderamente sea muuuuuy funcional que compense que se ve feo", escribió Compa Tobi.

"Es el inicio de un proyecto. No esperen grandes innovaciones en este momento. Ciertamente es feo, pero por algo se empieza. Bien ahí!", dijo Distan.

¿Cómo es el miniauto Olinia?

Durante la conferencia destacaron las ventajas de diseño del primer miniauto eléctrico Olinia cuyo prototipo se presentará tres días antes del arranque del Mundial en México:

100% eléctrico

Se recarga en un enchufe de casa o comercio

Es espacioso

Alcanza una velocidad máxima de 50 km/h

Está enfocado a "responder a las necesidades reales tanto de las ciudades como de los pueblos de México", revelaron.