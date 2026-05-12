Pati Chapoy causó controversia en redes sociales luego de dar una entrevista en la que habló sobre la muerte de Daniel Bisogno y de un presunto robo que llevó a cabo el hermano de éste. ¿Qué dijo?

En una entrevista con Matilde Obregón, la presentadora de Ventaneando acusó directamente a Alex Bisogno de haberle robado piezas de arte y otras pertenencias horas después de la muerte del presentador el año pasado.

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“Él tenía las llaves de la casa de Daniel. Se metió a la casa de Daniel, ya fallecido, se llevó el arte, se llevó la cava, incluso se llevó la cafetera”, acusó la periodista.

“Ya no te quiero platicar más de la ropa y de los enseres de Daniel”, agregó, señalando que se enteró de los detalles del robo a través de la esposa de quien fue su colaborador por años en el programa, a quien consideró parte de su familia.

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Esta no es la primera vez en la que Pati Chapoy habla sobre el presunto robo. A inicios de año, durante la celebración del 30 aniversario de Ventaneando, Chapoy abordó las acusaciones en contra de Alex sobre el saqueo de la casa de Daniel.

“El día que se murió [Daniel], él entró y saqueó todo lo que pudo, cuando sabía que esa casa y las pertenencias de Daniel le corresponden a la hija de Daniel”, apuntó.

🗯️ DESDE EL BUDISMO, LA CHAPOY LANZA TODO SU VENENO contra el hermano de Daniel Bisogno‼️😱



"El tenía las llaves de la casa de Daniel; se metió a la casa de Daniel, ya fallecido; se llevó el arte, se llevó la cava, se llevó incluso la cafetera" pic.twitter.com/h5pU7hZfW4 — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) May 12, 2026

Alex Bisogno acusa a Pati Chapoy de haber “matado a su madre” y de quitarle el trabajo

Las nuevas declaraciones fueron dadas dentro de un contexto complicado en la relación de Alex Bisogno y Pati Chapoy, y es que la periodista reveló detalles de la hostilidad que hay entre ambos.

Según contó Pati, Alex hizo una “agresión enorme” en su contra al decir que ella había matado a su madre y que no se ha portado bien con ella desde que Daniel falleció.

“Alejandro Bisogno no se ha portado bien de muchas formas y fue muy desagradable el que él se atreviera a decir que yo había matado a su mamá. No es un tema menor, es una agresión enorme y por eso le puse un alto”, señaló la comunicadora.

“La mamá estaba muy delicada; personas que llegaron a verla… estaba llena de llagas. Eso te habla de que la hermana no la cuidó como debía y el hijo, los dos hijos no cuidaron bien a su mamá”, agregó.

Aunado al tema de su madre, Chapoy también habló de la relación laboral que tuvieron y que resultó afectada por acusaciones del mismo Alex en las que afirmó que Pati lo había corrido de los programas de Azteca en los que trabajaba.

“Alejandro es una persona que el día de hoy dice que yo lo corrí, cosa que no es cierta porque no dependía de mí la producción donde estaba, que yo le he cerrado puertas”, se defendió.

“Eso me permite ver… él, en su ignorancia, seguramente creyó que él se iba a quedar con el legado profesional de su hermano, pero Daniel Bisogno fue alguien fuera de serie, único. Alejandro no tiene lo que a su hermano le sobraba, que era simpatía, ingenio, sarcasmo”, agregó.