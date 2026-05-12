Hailey Bieber conquistó el corazón de sus millones de fanáticos en redes sociales al compartir los detalles de una sesión fotográfica improvisada que hizo durante sus recientes vacaciones en el mar.

La modelo posó más bella que nunca, con poco maquillaje y un aspecto glamoroso en algunas fotografías compartidas en su cuenta de Instagram, en las que aparece recostada a la orilla del mar, ataviada con un diminuto traje de baño color marrón.

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Hailey vistió un bikini de hilo de cintura baja, a juego con un bralette de escote en V y finos tirantes al estilo halter; le sumó un bolero del mismo color, con mangas ¾ y cordones en el frente inferior para atarse.

Posó con su rostro definido con una mínima cantidad de maquillaje en el rostro y su cabellera alborotada en mechones ondulados. “El último mes en mi rollo de cámara”, escribió en el pie de publicación.

En el carrete sumó otras fotografías en las que aparece jugando con su hijo Jack Blues, que comparte con Justin Bieber, disfrutando del atardecer en California, celebrando el día de las madres y trabajando en la promoción de sus productos de belleza bajo la firma Rhode.

Hace unos días, Hailey causó sensación al asistir a la Met Gala 2026, llevada a cabo en Nueva York, y a las celebraciones posteriores junto a sus amigas Kendall Jenner, Kylie Jenner y Kim Kardashian.

La estrella de las redes sociales cautivó a sus fanáticos al usar atuendos que simularon ser esculturas artísticas, con prendas con corsés estructurados, y minifaldas hechas con delicada tela.

Pero eso no es todo, Hailey también fue la estrella en la gala Time 100 luego de haber aparecido en la portada de la revista Time como toda una empresaria multimillonaria, con proyectos de moda y estilo a través de Rhode y otras marcas de lujo.

En una entrevista que le dio al medio, la celebridad habló sobre el honor que recibió su empresa al ser nombrada una de las más influyentes en la lista de Times para 2026 y el orgullo que siente ser la fundadora.

Según dijo, planea seguir expandiendo su imperio empresarial en un futuro no muy lejano: “Quiero expandir mi negocio y quiero poder hacer más cosas, pero definitivamente no tengo prisa”, señaló.

“Siempre tuve grandes sueños para la empresa, y lo más importante para mí es seguir llevando Rhode a más espacios, lugares y rostros a nivel mundial”, agregó.