La actriz Elizabeth Hurley acaparó las miradas en redes sociales al mostrarse con un bikini blanco a rayas mientras disfrutaba de un momento junto a la piscina. A sus 60 años, la también modelo británica presumió una figura envidiable.

Con unas gafas de sol como complemento, Hurley logró una imagen elegante y fresca que rápidamente se volvió inspiración para sus seguidores.

Más allá de su apariencia, la estrella decidió compartir con sus fans uno de sus trucos favoritos para lucir bien en fotografías en traje de baño. Explicó que posar en bikini puede resultar intimidante para muchas personas, pero aseguró que existe una forma sencilla de mejorar cualquier toma y sentirse más segura frente a la cámara.

“Que te fotografíen en bikini puede dar miedo, así que aquí va mi consejo número uno: ¡acuéstate!”, señaló Hurley. La actriz explicó que al estirarse y relajarse frente a la cámara, incluso con una iluminación poco favorecedora o con imágenes captadas con un teléfono móvil, se pueden obtener resultados increíbles. Además, recomendó usar gafas de sol como un aliado extra para lograr un look más estilizado.

En entrevista con Maxim, señaló que para ella es importante representar a las mujeres de cualquier edad. “Creo que la mejor manera de tener confianza en uno mismo es esforzarse al máximo para asegurarse de tener algo que aportar”.

“Encuentra tu zona de confort en lo que estés haciendo y piensa en lo que puedes ofrecer que tu competencia no puede. Lo mismo ocurre con la forma en que te presentas: elimina lo que no te gusta, enfatiza lo que haces y luego simplemente pásalo bien”.

Ahora convertida en estrella, está ayudando a su hijo Damian a tener éxito como productor. Realizó su primer largometraje Strictly Confidential, protagonizado por su madre.

Gran parte de las críticas giraron en torno a la propia Hurley, cuyo papel protagónico en la película incluye una atrevida escena de sexo lésbico con una mujer 30 años menor que ella, filmada por su hijo.

“Es bastante interesante porque soy madre soltera y él es hijo único, así que, por defecto, pasamos muchísimo tiempo juntos”, señaló.

“Cuando era muy joven, se sintió fascinado por mi negocio. Empezó a hacer fotografías y minipelículas cuando tenía nueve o diez años. Le regalé una videocámara y me hizo protagonizar todas sus películas”, agregó.

Elizabeth Hurley acaparó los reflectores en 1994, cuando acompañó a su entonces novio Hugh Grant a la alfombra roja de la película Cuatro bodas y un funeral. Usó un vestido Versace negro que pasó a la historia de la moda. Ahora sigue modelando para Versace.

Elizabeth Hurley ya ha confesado a sus fans su secreto de belleza eterna.

“Mi mantra es: ‘No comas demasiado, demasiado rápido, demasiado a menudo o demasiado tarde. O, dicho de otra manera, comer comidas más pequeñas, masticar correctamente, prohibir aperitivos y cenar antes”, dijo.