La actriz Elizabeth Hurley deslumbró a sus 3.2 millones de seguidores en Instagram al lucirse ataviada con un espectacular bikini naranja que dejó a la vista su abdomen plano y piernas torneadas.

La estrella británica, de 60 años de edad, usó sus redes sociales para modelar el atuendo unido por cadenas doradas. Éste bikini pertenece a la colección de su marca Elizabeth Hurley Beach.

En la imagen tiene como fondo la playa paradisíaca de Maldivas y presume su belleza con base de maquillaje, abundante rubor, delineado negro y gloss en los labios. “Bella”, “Wow” y “La más hermosa del mundo” fueron algunos de los mensajes de sus seguidores.

Elizabeth Hurley acompañó la publicación con la canción “Baile Inolvidable” del cantante Bad Bunny, con lo que se suma a la ola de reacciones que ha generado la participación del puertorriqueño en el Super Bowl LX.

La publicación también refleja el mensaje que Hurley ha defendido durante años: la importancia de celebrar el bienestar, el autocuidado y la confianza personal en cualquier etapa de la vida.

En una entrevista con The Telegraph, Elizabeth Hurley compartió que siempre ha sido muy consciente de su alimentación, evitando en todo momento los alimentos altamente procesados.

“Desde que comprendí mejor los efectos de los alimentos procesados, dejé de consumir sándwiches envasados. Ahora prefiero comidas más naturales y nutritivas, como el pollo asado acompañado de puré de papas y una variedad de verduras”, explicó.

Hurley también reveló su filosofía alimentaria: “Mi mantra es: ‘No comas demasiado, demasiado rápido, demasiado a menudo o demasiado tarde’. En otras palabras, se trata de comer porciones más pequeñas, masticar bien los alimentos, evitar los aperitivos y cenar temprano”, detalló.

Además, añadió: “Este enfoque me ha funcionado muy bien. No consumo jugos verdes ni batidos exóticos, y solo tomo suplementos si un análisis de sangre indica que tengo alguna deficiencia. Intento que la mitad de cada plato que como esté compuesto por verduras o frutas. Por ejemplo, si como un sándwich, también incluyo una manzana”.

Elizabeth Hurley es también la imagen constante de su marca de moda, Elizabeth Hurley Beach. Fundada en 2005 en Londres, esta firma de lujo se especializa en crear piezas que añaden un toque de emoción al guardarropa de vacaciones, según se describe en su página web. La colección ha tenido un éxito notable, expandiéndose a nivel mundial.

La mayoría de los diseños de Elizabeth Hurley Beach están confeccionados con materiales de alta calidad como algodón, seda y lycra. Hurley está profundamente involucrada en todos los aspectos del proceso de diseño, supervisando tanto la fabricación como la comercialización de sus productos.

“Hemos vendido una gran cantidad de bikinis desde nuestros inicios. Hemos ampliado nuestra línea y nuestros modelos para chicas jóvenes son realmente adorables. Espero que podamos seguir creciendo y fortaleciéndonos”, comentó.