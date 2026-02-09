En medio de las críticas y planes para boicotear el show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl 60, la influencer Amanda Vance salió mal parada en su intento de presumir cómo era "fácil" ignorar el espectáculo del puertorriqueño, aún estando desde las gradas del Levi's Stadium.

"Perdí 1k seguidores en 2 minutos en Instagram porque no vi la actuación de medio tiempo de Bad Bunny ", posteó la estadounidense en su cuenta de X, momentos después de presumir su video escuchando el "medio tiempo alterno" promovido desde la Casa Blanca y encabezado por la estrella de los 90's, Kid Rock.

En sus redes sociales, Amanda Vance se mostró entusiasmada por asistir a la revancha entre Patriots vs Seahawks, por lo que consiguió un asiento en la parte más alta de estadio, que es casa de los 49's de San Francisco.

Al momento de que Bad Bunny saltó al campo con todos sus bailarines, estrellas invitadas como Lady Gaga y Ricky Martin para cantar las canciones más icónicas del álbum ganador del Grammy "Debí Tirar Más Fotos", Amanda Vance decidió ponerse sus audífonos, conectarse al 'halftime' alterno y grabarse ignorando al puertorriqueño, para luego presumirlo en su plataforma.

"Elegí a América y canciones que conozco ", escribió la influencer en la descripción de su video enseñando como disfrutaba de escuchar a Kid Rock en lugar de Bad Bunny.

Sin embargo, al parecer su decisión tuvo consecuencias, pues reportó que perdió seguidores por ignorar al "conejo malo".

El menosprecio por su video no paró ahí ya que hubo quienes no dudaron en cuestionarla y criticarla duramente:

"¿Cómo ibas a boicotear si pagaste por asistir al Super Bowl?"

"Viendo que tus asientos están en Marte, probablemente tuviste que ver el juego en tu teléfono también"

"Pagaste 6 mil dólares por una entrada, idiota, no estás boicoteando nada".

"Benito se llevó tu dinero, la NFL se llevó tu dinero, y tú te sacaste una foto con cara de aburrido. ¿Quién ganó exactamente aquí?", se lee entre los comentarios

You're at the actual stadium but watching the field through your phone screen just to prove a point? That’s some serious dedication to being miserable. Enjoy the show! — Ahsan Ayaz (@Ahsanmalick77) February 9, 2026

Tras los 13 minutos que duró el perfomance de Bad Bunny en el campo del Levi's Stadium, desde el presidente Trump hasta sus simpatizantes expresaron su rechazo al espectáculo presenciado en uno de los eventos deportivos más influyentes de Estados Unidos.