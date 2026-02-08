A horas de que dé comienzo el esperado Super Bowl 2026, uno de los eventos deportivos más grandes y vistos en todo el mundo, sigue en debate la presentación de Bad Bunny en el medio tiempo.

Eduardo Verástegui, actor y político de ultraderecha, emitió varios comentarios acerca del show y la participación del Conejo Malo y pidió a los televidentes ver el partido, pero apagar la televisión durante el medio tiempo.

“Buenos días familia, si van a ver el Super Bowl, los invito a apagar la tele durante el show de medio tiempo. No les den el gusto”, escribió en su cuenta de X.

En varias publicaciones se refirió al cantante y a su música como “vulgaridad” y “ruido tóxico”. Además, cuestionó el protagonismo que se le da al medio tiempo y al artista invitado cuando son los jugadores “las verdaderas estrellas del Super Bowl” que, “gracias a su esfuerzo, a su disciplina y a su talento”, el halftime show existe.

Esta no ha sido la única vez que el político y amigo de Donald Trump se pronuncia en contra del cantante puertorriqueño, durante la emisión de los premios Grammy, la semana pasada, Verástegui calificó a Bad Bunny, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, y su música como “basura tóxica” que “no le hace bien a los niños” que lo escuchan.

Los comentarios de Eduardo fueron respuesta al discurso de Benito Antonio durante la premiación, en la que se llevó tres galardones, en el que se refirió a los latinos en Estados Unidos y la situación política vinculada a las leyes antiinmigrantes de Donald Trump y las redadas del ICE.

Buenos días familia, si van a ver el Super Bowl, los invito a apagar la tele durante el show de medio tiempo. No les den el gusto. — Eduardo Verástegui (@EVerastegui) February 8, 2026

“Antes de decir gracias a Dios, voy a decir ICE out. No somos salvajes, no somos animales, no somos extraterrestres”, dijo el cantante. “Somos humanos y somos estadounidenses (...) El odio se vuelve más poderoso con más odio. Lo único más poderoso que el odio es el amor”, agregó.

“Así que, por favor. Necesitamos ser diferentes. Si luchamos, tenemos que hacerlo con amor. No los odiamos. Amamos a nuestra gente, amamos a nuestra familia, y así es como se hace, con amor”, señaló.

“Hay música que, subjetivamente, puede gustarte o no, y eso está bien. El gusto es personal. Pero una cosa es música y otra muy distinta es ruido, cantado con la boca llena de comida y con letras que denigran al ser humano. Eso ya no es una cuestión de gustos: es objetivamente basura. Ese ruido no edifica, no educa y no le hace bien a la juventud, y mucho menos a los niños. Y sí, estoy hablando del Conejito Malo. Su ruido es basura tóxica”, respondió el político conservador.

No entiendo por qué, si las verdaderas estrellas del Super Bowl son los jugadores, ellos no tienen voz ni voto sobre lo que ocurre en el show de medio tiempo.



El espectáculo existe gracias a su esfuerzo, a su disciplina y a su talento.

Ellos son quienes ponen el cuerpo, asumen… — Eduardo Verástegui (@EVerastegui) February 8, 2026

En una publicación separada hecha también en X, el político señaló que no está atacando a la música y país de Bad Bunny y alegó que sólo está defendiendo “la cultura y a los jóvenes” que consumen su trabajo.

Tras sus múltiples publicaciones en contra de la estrella del medio tiempo del Super Bowl 2026, los internautas han estado criticándolo y burlándose de sus diatribas señalando que “no es nadie” comparado con Bad Bunny y que atacarlo en redes sociales no sirve de nada porque seguirá siendo el artista invitado al evento de la NFL y seguirá siendo consumido de manera masiva en todo el mundo

“Será el show de medio tiempo más visto de la historia y te tocará soportar”, “De hecho, solamente voy a ver el show de medio tiempo. Eduardo, tú ‘cantabas’ semidesnudo en Kairo. Qué desfachatez. ¿Es envidia o qué?”, “¿Apagar la tele en el medio tiempo? Perdón, pero el verdadero evento es el halftime show de Bad Bunny. Ese es el que sí se ve”, defendieron los fans de Benito.