Contar con una visa americana vigente no asegura automáticamente el ingreso a Estados Unidos. Cada vez que un extranjero llega a un puerto de entrada, ya sea por avión o por tierra, debe pasar por una entrevista con un oficial de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Durante este breve interrogatorio, el oficial decide si permite o no el acceso al país y, en caso de aprobarlo, define el tiempo máximo de estancia, que generalmente es de hasta seis meses.

El objetivo de esta entrevista es confirmar que el motivo del viaje coincide con el tipo de visa y que la visita será temporal. Por ello, es importante conocer las preguntas más comunes y responder siempre con calma y honestidad.

Qué sucede durante la entrevista con CBP

Cuando llegue tu turno, el oficial de CBP tomará tu pasaporte y visa, y te colocará frente a una cámara de reconocimiento facial. En algunos casos, también se solicita la toma de huellas digitales. Después, comenzará la serie de preguntas para evaluar tu ingreso.

Las 10 preguntas más comunes al cruzar Migración en Estados Unidos

1. ¿A dónde vas?

Es una de las primeras preguntas. Lo ideal es responder con el nombre de la ciudad y, si te piden más detalle, proporcionar la dirección exacta del lugar donde te hospedarás. Llevarla anotada o memorizada facilita el proceso.

2. ¿Cuál es el motivo de tu viaje?

Tu respuesta debe coincidir plenamente con tu tipo de visa. Por ejemplo, con visa B1/B2 es válido mencionar turismo, compras, visita de familiares, eventos sociales o actividades de negocios permitidas, como reuniones o convenciones.

3. ¿Dónde o con quién te vas a quedar?

Puedes mencionar el hotel, Airbnb o domicilio donde te hospedarás. Es recomendable llevar la reservación impresa. Si te quedarás con familiares o amigos, el oficial puede pedirte su nombre. Si viven legalmente en EE. UU., no hay problema; de lo contrario, podrías causarles dificultades.

4. ¿Cuánto tiempo planeas quedarte en Estados Unidos?

Responde con claridad el número de días, semanas o meses, siempre dentro de un periodo razonable y acorde a tus planes. Mostrar el boleto de regreso refuerza la idea de que tu visita es temporal.

5. ¿Cuándo fue la última vez que viajaste a Estados Unidos?

CBP cuenta con tu historial migratorio, por lo que es importante responder con la verdad. Tus entradas y salidas quedan registradas.

6. ¿Cuánto dinero traes en efectivo?

Esta pregunta busca confirmar que no superes el límite de 10 000 dólares en efectivo y que cuentas con recursos suficientes para cubrir tu estancia.

7. ¿Llegas con alguien más a Estados Unidos?

Si viajas acompañado, aclara quiénes son y cuál es tu relación con ellos, además del motivo por el que viajan juntos.

8. ¿A qué te dedicas?

Tu ocupación ayuda al oficial a entender tu situación económica y arraigo en tu país de origen.

9. ¿Traes comida o plantas en tu equipaje?

Estados Unidos mantiene restricciones estrictas sobre alimentos y productos agrícolas. Si llevas algo, es mejor declararlo.

10. ¿Tienes familiares o amigos en Estados Unidos?

El oficial puede preguntar si tienes vínculos en el país y profundizar en su estatus migratorio y relación contigo.

Documentos que pueden ayudarte a cruzar Migración sin problemas

Aunque no siempre los solicitan, llevar ciertos documentos puede agilizar la entrevista:

Pasaporte vigente. La SRE recomienda que tenga al menos seis meses de vigencia, aunque México forma parte del llamado Club de los 6.

Visa vigente y adecuada al propósito del viaje.

Reservación de vuelo de regreso, impresa o digital.

Comprobante de hospedaje, especialmente si coincide con la duración de tu viaje.

Boletos o reservaciones de actividades que planeas realizar, como parques temáticos o eventos.

Responder con tranquilidad, ser coherente con la información del formulario DS‑160 y decir siempre la verdad es fundamental. Si el oficial detecta inconsistencias o tiene dudas, puede enviarte a una segunda revisión, donde podrían revisar desde tus reservas hasta tus recursos económicos e incluso mensajes en tu celular.