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En medio de la controversia que se ha generado la decisión de las autoridades de la sobre adelantar las vacaciones de verano y agregar por lo menos 40 días más de descanso por “ola de calor” y, de paso, por el Mundial 2026, los alumnos de educación básica suman un día más de vacaciones en mayo.

De acuerdo con el calendario oficial de la SEP para el ciclo 2025-2026 todavía vigente, los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria disfrutarán de un megapuente vacacional más por las celebraciones del Día del Maestro. ¿Cuándo será?

El calendario escolar destaca que habrá otro puente el viernes 15 de mayo por el Día de los Maestros en México, lo que quiere decir que no habrá clases hasta el lunes 18 de mayo.

Según lo señalado por el calendario oficial, el siguiente descanso sería el viernes 29 del mismo mes debido a la celebración del Consejo técnico escolar sesión ordinaria; sin embargo, dicha suspensión de clases podría cambiar en caso de que la decisión de la SEP sobre adelantar las vacaciones siga en pie.

Y es que, de acuerdo con lo compartido por Mario Delgado, titular de la SEP, la celebración del Consejo técnico se movería al lunes 8 de junio de 2026, después de que los alumnos hayan finalizado el ciclo escolar, considerado hasta el momento a que ocurra el viernes 5 de junio.

“Vamos a salir el 5 (de junio) porque hay muchos estados que tienen altas temperaturas y también está el tema del Mundial (2026). Salimos el 5 (de junio)”, recalcó Delgado.

Poco después de que se anunciara la modificación del calendario escolar y el alargamiento de vacaciones de verano para estudiantes de educación básica, y surgieran las primeras impresiones negativas ante la decisión, Delgado anunció que se pondría en análisis el calendario, además la presidentaseñaló que no hay un “calendario definido”.

“Nos vamos a volver a juntar todas las secretarias y secretarios de Educación de las entidades federativas para revisar, nuevamente, el calendario escolar y hacer ya una propuesta definitiva el próximo lunes (11 de mayo)”, apuntó Mario Delgado ante la respuesta a la modificación.

Inicialmente se alegó que el adelanto del fin de curso sería por cuestiones climáticas, específicamente por los pronósticos de ola de calor para junio y julio, además de la celebración del Mundial de futbol 2026 que se disputará parcialmente en la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

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