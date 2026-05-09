La relación entre Meghan y Harry vuelve a estar en el centro de la polémica luego de que medios internacionales aseguraran que la pareja estaría llevando “vidas separadas” y que lo único que los une en este momento son sus hijos ya que son marido y mujer “sólo en el nombre”. Las revelaciones llegan en un momento en el que los duques enfrentan una crisis laboral luego de que perdieran su contrato con Netflix.

Las especulaciones sobre una posible separación y divorcio de los duques de Sussex han causado un enorme revuelo en redes sociales; de acuerdo con el medio RadarOnline, Meghan y Harry estarían enfocados en proyectos y rutinas completamente distintas, situación que habría provocado distancia emocional y física entre ambos.

Dicho medio publicó el testimonio de un experto en celebridades de Hollywood, quien contó que la pareja, que en su día estuvo muy enamorada, ahora se encuentra alejada. "Según me han contado, ahora viven prácticamente vidas separadas. Ella tiene sus amigos, él tiene los suyos, viven prácticamente... no comparten nada en común", reveló Rob Shuter, en el podcast The Nerve de Maureen Callahan.

"En realidad no tienen ningún interés común aparte de la marca Sussex", explicó Shuter, quien dijo que Harry, de 41 años, es quien se queda en casa haciendo de "padre de familia" para sus dos hijos, mientras Markle sale de paseo y “disfruta de la vida de lujos”.

"Él es el señor mamá. Está mucho tiempo con los niños", comentó Shuter sobre cómo el duque de Sussex pasa la mayor parte del tiempo con Archie y Lilibet Diana. “Ahora me dicen que sus intereses nunca coincidieron, pero que intentaron encontrar cosas que pudieran hacer juntos", reveló.

"Y ahora que todos esos proyectos empresariales se han disuelto, tienen amigos por separado", agregó Rob Shuter, quien además contó del gran deseo de la exactriz de Suits por relacionarse con millonarios en Estados Unidos; sin embargo, el hijo menor de la princesa Diana no está interesado en eso y está cansado de la situación: “Se ha rendido. Ya no quiere seguir con esto. En su mente, es todo un príncipe. Y no cree que deba saltar. La gente debería ir a él, no él a ellos (...) por lo que he oído, ahora esto es prácticamente un matrimonio solo de nombre", enfatizó.